Gıda Dedektifi erişime engellendi

Gıda içeriklerini inceleyen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan X hesabı Gıda Dedektifi, Türkiye’de erişime engellendi. Hesap, güvenilirlik ve denetim tartışmalarına yol açmıştı.

Bilmeyenler için; Gıda Dedektifi, 1,3 milyon takipçiye ulaşan, market raflarındaki ürünlerin içeriklerini analiz eden ve bunları halkla paylaşan bir X hesabıydı. Hesabın kurucusu ise Gıda Mühendisi Musa Özsoy. Platform ilk olarak özellikle çocuklara yönelik ürünlerdeki katkı maddeleri ve şeker oranlarına dikkat çekmesiyle popülerleşti.

Hesap, son yıllarda büyük markalarla yaşadığı tartışmalar, bazı paylaşımlarının yanıltıcı olduğu yönündeki eleştiriler ve “gıda panikçiliği” yaptığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bazı üreticiler tarafından hakkında hukuki işlemler başlatılmıştı.

Gıda Dedektifi’nin X hesabı, bu sabah itibarıyla Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellendi. Kararın neden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, Gıda Dedektifi’nin daha önce de benzer girişimlerle karşı karşıya kaldığı biliniyor.

Bu gelişme, sosyal medyada bilgi paylaşımı, ifade özgürlüğü ve ticari çıkarlar arasındaki denge üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hesabın destekçileri, kamuoyunun bilinçlendirilmesinin engellendiğini savunurken, eleştirmenler ise denetimsiz bilginin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu ileri sürüyor.

