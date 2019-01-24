Patojen Testleri, Yazılımlar Yardımıyla Yapılabilecek

Geliştirilen bilgisayar programları, gıda üretim tesislerinde hastalık yapıcı bakterilerin oluşmaması için çalışan profesyonellerin en büyük yardımcısı oluyor. Bu programlardan en yenisi, Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından patojenlerin bulunabileceği en olası yerleri tespit edebilmek için geliştirildi.

Cornell Üniversitesi'nde gıda kaynaklı ölümcül patojen Listeria monocytogenes'in bir tesiste bulunabileceği en olası yerleri simule etmek için çalışmalar yürüten araştırmacılar, Listeria İçin Etkin Madde Tabanlı Çevresel Görüntüleme Sistemi (EnABLe)'ı geliştrdi. Geliştirilen bu bilgisayar programı, gıda güvenliğinde bir devrime sebep olabilir.

Projenin kıdemli araştırmacısı Doç. Dr. Renata Ivanek, projelerinin amacını şu cümleyle açıklıyor: "Amacımız, herhangi bir ortamda patojen kontrolü sağlayabilmek için bir destek aracı üretmekti." Çalışma, projede görev alan gıda bilimi profesörü Martin Wiedmann'a takdim edilen bağış ile Donmuş Gıda Vakfı tarafından finanse ediliyor.

Geliştirilen bilgisayar programının; ilk aşamada veterinerlik hastanelerinde hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan patojenlerin tespitinde ve meyve işleme tesislerinde E. coli bakterilerinden kaynaklanan kirlenmeyi belirlemede kullanılması planlanıyor.

Ivanek, geliştirilen bilgisayar programının gıda işleme tesisleri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gıda güvenliği uzmanları olarak karmaşık bir çevrede çalışıyorsak, uzman görüşüne ve genel kurallara güvenmek zorunda kalıyoruz. Geliştirdiğimiz program, bu süreci daha nicel ve daha sistematik bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Tarihsel olayları, uzman görüşlerini, kullanılan ekipman detaylarını, temizlik prosedürlerini, insanlar tarafından yapılan işleri ve dışarıdan giren malzemeleri inceleyerek bilgisayar programında kullanılacak modeli oluşturan ekip, programın gıdaların enfekte olma riskleri, olası enfeksiyon kaynakları, risk azaltma ve yönetme adımları hakkında önemli bilgiler verdiğini açıkladı.

Tek bir gıda güvenliği uzmanının tüm bu parametreleri kontrol etmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirten Ivanek, programın her çalıştırıldığında olası sonuçları öngördüğü için farklı Listeria dağılımı gösterdiğini ve doğru sonuç için bir dizi dağılımın birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dondurulmuş füme somon tesislerinde test edilen bilgisayar programının kirlenme dinamikleri ve ekipman yüzeylerinde Listeria kirlenmesinin riskleri hakkında önemli sonuçlar verdiği açıklandı.

Gıda kaynaklı Listeria monocytogenes'in ABD'de ortalama her yıl 1.600 kişiyi grip ve benzeri semptomlar ile enfekte ettiği ve enfekte olanların ortalama %20'sinin öldüğü biliniyor. Gelecekte bu programın ve geliştirilen bu modelin, dondurulmuş gıda tesislerinin tamamına yayılması hedefleniyor.