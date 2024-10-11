48 ülkede faaliyet gösteren ve doğal bazlı içeriklerin yüksek teknoloji ile harmanlandığı fiziksel ve zihinsel bütünlük alanında gıda takviyeleri geliştiren ve üreten Amare, Türkiye’de yeni pazarlama çalışmaları ile dikkat çekti.

Günümüzde yaşamın dinamikleri hızla değişirken; güçlü bir bağışıklık, doğal enerji artışı, zinde bir beden ve yüksek motivasyon ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’de geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Amare Global vitamin, mineral, omega 3, kolajen ve protein takviyeleri gibi fiziksel bütünlüğü ve zihinsel bütünlüğü destekleyen ürünleriyle bu alandaki ihtiyaca cevap veriyor.

Bunun yanında marka online iş fırsatları da sunuyor. “Yeni Nesil Ticaret” adını verdiği e-ticaretin marka elçiliğiyle birleştirildiği online iş modeli ile ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen Amare Global, sektördeki öncü konumunu pekiştirmeyi hedeflerken, pek çok kişiye de online iş fırsatı sunuyor.

Amare’den Türkiye'de CGI destekli yenilikçi pazarlama çalışmaları

Amare Global, Türkiye pazarına büyük bir giriş yaparken, sadece ürünleriyle değil, pazarlama ve PR alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Şehrin en işlek caddelerinde ve büyük alışveriş merkezlerinde Amare Global’in dikkat çekici CGI çalışmaları ile karşılaşabilirsiniz.

Renkli, canlı ve enerjik tasarımlarla hazırlanan dijital reklamlar, Amare ürünlerinin bilime dayanan, doğal bazlı içeriklerini ve yüksek teknolojisini gözler önüne seriyor. City’s, Akmerkez gibi büyük AVM’lerin ekranlarında Amare İyi Yaşam Üçgeni’ni izlerken, CGI’nın yarattığı etkileyici görsellerle, beslenme alışkanlıklarınızı nasıl iyileştirebileceğinizi, zinde kalmayı ve daha iyi bir yaşama nasıl sahip olabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Doğanın gücünü bilimle buluşturan bir yaklaşım

Amare’nin 3 adımlı Wellness Üçgeni, Sunrise, Sunset ve Nitro Plus ürünlerinden oluşuyor. CGI ile yaratılan dinamik tanıtımlarda, her bir ürünün doğal bazlı içeriklerden gelen gücü eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde aktarılmış.

Sunrise ürününün içerdiği 22 süper gıda ve 10 temel vitamin içeriği, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve güne daha enerjik başlamanıza destek olurken, Sunset ürününün içerdiği E Vitamini, Omega-3 yag asitleri (EPA-DHA), Astaksantin, A Vitamini, D3 Vitamini gibi beslenme rutinlerimizde aksatılan doğal bazlı, lipid - çözülen besinleri bir araya getiren bir karışımla kalbinizin ve beyninizin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.

Nitro Plus ise Noni meyve konsantresi ile bilimsel çalışmaların üzerinde devam ettiği noni meyvesinin vücudunuzun nitrik oksit üretimini artırması iddiası ile sağlıklı kan dolaşımına destek oluyor. Bu ürünlerin, CGI ile sanal dünyada hayat bulması, tüketicilere ürünlerin sağladığı faydaları gözle görülür hale getiriyor.

İstanbul’un dört bir yanında dijital reklamlar

Yolda yürürken Amare Global’in ürünlerini tanıtan renkli araçları ya da farklı, yaratıcı billboardlarını gördüğünüzde şaşırmayın! Dijital platformlarda ise araçların CGI teknikleriyle süslenmiş Amare ürün görselleriyle donatılmış halini görebilirsiniz.

Belki de bir sabah size Sunrise (Vitamin Takviyesi) veya HL5 (Kolajen Takviyesi) sunan Amare kıyafetli bir görevliye rastlarsınız ya da 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’un farklı noktalarında; Bebek, Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Caddebostan gibi Amare ürün dağıtım faaliyetlerine denk gelebilirsiniz. Amare’nin yarattığı bu interaktif deneyim, markanın sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunduğunu vurguluyor.

Amare ürünlerini tanıtan videolarını AVM ekranlarına da taşıyor. Nişantaşı City’s AVM, Etiler-Akmerkez AVM, Fenerbahçe Stadı ekranlarında Amare’nin bu dijital çalışmalarını görebilirsiniz. Bu çalışmaların CGI teknikleriyle yapılmış versiyonlarını da sosyal medya ve dijital platformlardan takip edebilirsiniz.

Tüm yeni pazarlama faaliyetlerinin arkasında herkese sağlıklı beslenme, düzenli spor ve düzenli gıda takviyesi kullanımını alışkanlık haline getirtmeye çalışan firma, hedefini “Binlerce hayatı iyileştirmek...” olarak da vurguluyor.

Daha fazlası için www.amareturkiye.com’u ya da www.amare.com/tr-tr yi ziyaret edebilir, Instragram’da https://www.instagram.com/amare_turkiye/ 'yi takip edebilir ve siz de bu iyi yaşam hareketine katılabilirsiniz.

SORUMLULUK REDDİ: Söz konusu bilgiler, Amare Global ürünlerindeki bazı içerikler için yapılan bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalarda doğrudan Amare Global ürünleri incelenmemiş olup bu çalışma sonuçları ile Amare Global ürünleri arasında doğrudan bağ kurulamaz. Amare Global ürünleri herhangi bir hastalığı veya durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme, önleme veya hafifletme amacını taşımaz ve yapmaz.