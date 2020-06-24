God of War hayranları, çiçeği burnunda oyun konsolu PlayStation 5 için bir konsept tasarım oluşturdular. Oluşturulan konsept, PlayStation 5'in orijinaline sadık kalınarak oluşturulmuş olmasına rağmen God of War serisi hayranları için benzersiz bir tasarım sunuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kısa bir süre önce bir etkinlik düzenledi ve yeni oyun konsolu için düzenlenen bu etkinlik, PlayStation 5 tasarımını gözler önüne serdi. Ayrıca Sony, etkinlik sırasında PlayStation 5'in normal sürümünün yanı sıra "Digital Edition" olarak isimlendirilen ikinci bir versiyonun daha olacağını da açıkladı.

PlayStation 5'i henüz kanlı canlı görme imkanı yakalayamadık ancak God of War konseptiyle oluşturulan bir tasarımın, orijinalini aratmayacağını açıkça söyleyebiliriz. Çünkü tasarımcılar, bugüne kadar yapılmış olan belki de en iyi PlayStation 5 konseptini tasarlamış durumdalar.

God of War temalı PlayStation 5 tasarımı

Oluşturulan konsept tasarım, Twitter aracılığıyla paylaşıldıktan sonra viral hale geldi. Hem PlayStation 5 hem de God of War hayranları, paylaşıma yaptıkları yorumlarla tasarımın muhteşem olduğunu dile getirdiler. Peki bu tasarım, God of War efsanesinden ne gibi detaylar sunuyor?

God of War'ın ana kahramanı Kratos'un ana saldırı silahı olan Leviathan Axe, PlayStation 5'in üzerine işlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca God of War serisinde gördüğümüz bıçaklar da konsolu tamamlayan aksesuarlar olarak karşımıza çıkıyor.

PlayStation 5'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen yıllarda ise çok büyük bir ihtimalle bu gibi tasarımlara sahip gerçek PlayStation 5 modelleriyle karşılaşacağız. Peki sizin bu tasarımla ilgili düşünceleriniz ne? PlayStation 5'in God of War temalı versiyonu gerçek olsa satın almayı düşünür müydünüz?