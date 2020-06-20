PlayStation 5, İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ilk defa bir insanın elinde görüntülendi. Oyun konsolunun ne denli büyük olacağı da bu görüntülerle yeniden anlaşılabilir oldu.

Yaklaşık 10 gün önce Sony, uzun zamandır yolunu dört gözle gözlediğimiz yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tanıtmıştı. PlayStation 5, daha önce görmediğimiz bir şekle sahipti ve elbette bu şekilde hiçbir kullanıcının dikkatinden kaçmadı. Oyun konsolu, gerek renk uyumuyla gerek şekliyle gören hemen herkesin beğenisini toplamıştı.

Tabii PlayStation 5’i bugüne kadar canlı bir şekilde göremedik. PlayStation 5’in tanıtım etkinliğinde oynatılan kısa filmde bile PlayStation 5’in her açısından nasıl gözükeceği bize gösterilmedi. Dolayısıyla birçok PlayStation sever, oyun konsolunun gerçekte nasıl bir büyüklüğe sahip olacağını kestirmek için farklı yollara başvurdu.

PlayStation 5 ilk kez görüntülendi:

Tabii bu yollardan en kolayı oyun konsolunu şirketin daha önce tanıttığı PlayStation 5 kontrolcüsünün boyutuyla karşılaştırmaktı. Ancak bu yöntem bile oyun konsolunun gerçek halini hayal etmemize tam anlamıyla imkan sağlamıyordu. Yani gerçek bir fotoğrafın yerini hiçbir şey tutamıyordu.

İşte tüm bu tartışmalar sürerken içinde PlayStation 5 olduğu tahmin edilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğrafta Sony logolu bir kıyafet giyen ve fabrika veya tesis gibi bir yerde oldukları gözüken 3 çalışan, ellerinde beyaz ve üstünde PlayStation işaretinin bulunduğu bir şey tutuyorlardı.

Fotoğrafta gördüğümüz o şey, muhtemelen PlayStation 5’in ta kendisiydi. Zira oyun konsolunun resmi görüntülerinde de PlayStation logosu aynı yerde bulunuyordu. Yukarıda görülen fotoğraf, PlayStation 5’in yalnızca yan kısmından görünümünü gösterse de PlayStation 5’in oldukça büyük bir konsol olacağını da ortaya çıkardı.

Tabii PlayStation 5’in sunması beklenilen teknolojiler düşünüldüğünde oyun konsolunun neden bu kadar büyük bir yapıya sahip olduğu da açıklanabiliyor. Ancak yine de bu oyun konsolunu satın alacaksanız, konsolu evinizde nereye koymanız gerektiğini iyi bir şekilde planlamanız gerekecek.