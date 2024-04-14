Günümüzde gökdelenleri yalnızca New York’ta değil, dünyanın her yerinde görebiliyoruz. Üstelik bu gökdelenlerin yükseklikleri, giderek artıyor. Peki en fazla nereye kadar gidebilirler?

Çin’deki bazı şehirler, 500 metreden daha yüksek gökdelenler inşa ediyor. Bunun yanı sıra Dubai’deki Burj Khalifa, 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun binası ünvanına sahip.

Ancak Burj Khalifa, her zaman dünyanın en yüksek binası olmayacak çünkü hâlihazırdaki projelerde bile 1 kilometreden uzun gökdelen planlamaları var. Gerçekten de bir gökdelen en fazla ne kadar uzun olabilir? Bir üst sınırı vardır herhalde, değil mi?

Bir gökdelen, yüksek bir dağdan, teoride daha uzun olabilir.

Burj Khalifa

Eğer gökdelenin tabanı, dağ gibi yeterince geniş olursa, yoğunluğu azaltmak için sivrilen bir şekille; en az, doğal ve yüksek bir dağ kadar yukarıya inşa edilebilir.

Sağlam dağların hemen hemen %15’i kadar ağırlığa sahip olan gökdelenler, teoride Everest Dağı’ndan 6.67 kat daha uzun olabilir! Hayal etmesi bile inanılmaz geliyor değil mi?

Elbette bunlar yalnızca teoride kalıyor…

Gökdelenleri dağ ile kıyasladık fakat gökdelenler dağ olmadığından bu kadar geniş bir tabana sahip olmaları da pek mümkün değil. Böyle bir durumda hem doğal ışıktan yoksun kalınır hem de görsel olarak pek iyi görünmez.

Ayrıca arazi kıtlığı ve inşaatın yüksek maliyetli oluşu, bu kadar uzun bir gökdelenin inşasını imkânsız kılar diyebiliriz. Dolayısıyla gökdelenin maksimum yüksekliğini tahmin etmek için dağları pratik bir referans alamayız. Yalnızca teoride bırakabiliriz.

Tabanı genişlettiğimiz sürece istediğimiz uzunluğa ulaşabiliriz fakat başka etkenler de var.

2000 metrelik bir gökdelen yapsak bile atmosfere çıktıkça hava basıncı farklılıkları ortaya çıkıyor. Bu binanın en üst katlarında oturan insanlar için pek de yaşanabilir olmaz yani.

Bu faktörü göz ardı edip uzaya kadar çıkan bir bina düşünsek bile binada asansörün çalışabilmesi için sabit yörüngede durması gerekir (Bir Japon şirketi, uzay asansörü için çalışmalara başladı bile!).

Kısacası evet; tabanı genişlettiğimiz, yeterli alan ve malzeme bulabildiğimiz, maliyetini karşılayabildiğimiz bir gökdeleni istediğimiz kadar uzun inşa edebiliriz fakat basınç gibi faktörlerden dolayı bir noktada durmak zorunda kalırız.

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