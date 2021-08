Göktürk-1 Uydusu Sel Felaketini Uzaydan Görüntüledi

Göktürk-1 uydusu, Karadeniz bölgesinde etkili olan sel felaketinin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından fotoğrafları paylaşarak, görüntülerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Karadeniz bölgesinde Kastamonu ve Sinop'u etkisi altına alan şiddetli yağışlar, her iki ilde de can kayıplarına sebep olan büyük birer sel felaketine dönüştü. Kayıpların olduğunun bildirildiği ve can kaybının giderek yükseldiği felakette evler ve iş yerleri sular altında kaldı, su seviyesi kimi bölgelerde metrelerce yükselerek binaların neredeyse ilk iki katını kapladı.

Elektrik ve altyapı sorunlarının olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Göktürk-1 uydusu ise uzaydan gönderdiği görüntüler ile bu çalışmalara destek oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı Göktürk 1'in gönderdiği görüntüleri paylaştı:

Dün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 uydusunun 13 Ağustos tarihinde Sinop ve Kastamonu üzerinde çektiği fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar, bölgede yaşanan felaketin yerleşim ve sanayi bölgelerini nasıl etkilediğini gösteriyor.

Felaketlerin olduğu bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felakete ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, karşılaştıkları manzaranın şimdiye kadar gördüğü en ağır tablo olduğunu ifade ederken sözlerine ''Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var'' diyerek devam etti. Kurum ise TOKİ'nin "Evleri yıkılan vatandaşlarımız afet konutlarını TOKİ başkanlığımız yine 1 ay içerisinde başlatacak ve en geç 1 yıl içerisinde inşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.