Ülkemiz Ege ve Akdeniz'deki yangınların ardından şimdi de Karadeniz'deki sel felaketi ile boğuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, can kayıplarının yaşandığı ve yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı sel felaketinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

2021 yazı, ülkemiz için unutulmayacak acıların yaşandığı bir yaz oldu. İlk olarak Doğu Karadeniz'de Temmuz ayının sonunda yaşanan sel felaketlerinin ardından Ege ve Akdeniz'de büyüyen orman yangınları baş gösterdi. Tam yangınların tamamının söndürüldüğü haberlerini almıştık ki bu kez de kötü haber Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan geldi.

Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağışların ardından bölgede şehirleri etkisi altına alan yıkıcı seller yaşandı. Can kayıplarının yaşandığı ve evlerin, iş yerlerinin sele kapıldığı acı felaketin boyuları, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ve sel felaketine gelen yorumlar:

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