Google, 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Aranan Kelimeleri, İsimleri, Tarifleri, Dizileri ve Filmleri Açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet dünyasının nabzını tutan geleneksel raporunu nihayet yayımladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Google 2025 Arama Trendleri hem ülkemizin hem de dünyanın gündemini belirleyen olayları, kişileri ve akımları gözler önüne seriyor. Özellikle yapay zekâ ve ekonomik gelişmelerin damga vurduğu listede sürprizler de var.
Google, yayımladığı verileri bu yıl da "Aramalar", "Kişiler", "Diziler" ve "Tarifler" gibi farklı kategorilere ayırdı. Türkiye'nin gündemi yine oldukça hareketli geçerken, global listede teknolojik terimlerin yükselişi dikkat çekiyor. Gelin 2025 yılında klavyemizin en çok aşındığı o kelimelere yakından bakalım.
2025'te Türkiye'de en çok yapılan aramalar:
Türkiye'de 2025 yılı, daha çok gündemle ilgili konuları arayarak geçmiş durumda. İşte genel arama kategorisinde yılın en çok yapılan aramaları:
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
- Ferdi Tayfur
- Fenerbahçe Benfica
- Avrupa Ligi
- Türkiye Macaristan
- Fenerbahçe Feyenoord
2025'te Türkiye'de en çok aranan isimler:
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
2025'te Türkiye'de en çok aranan tarifler:
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
2025'te Türkiye'de en çok aranan kaybedilen isimler:
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
2025'te Türkiye'de en çok aranan diziler:
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
2025'te Türkiye'de en çok aranan filmler:
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
2025'te Türkiye'de en çok aranan ne zaman soruları:
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- Toki Başvuruları Ne Zaman
2025'te Türkiye'de en çok aranan ne giyilir soruları:
- Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
- Mayonun Üstüne Ne Giyilir
- Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
- Saray Düğününde Ne Giyilir
- Sonbaharda Ne Giyilir
2025'te Türkiye'de en çok aranan nesi meşhur soruları:
- Bolu'nun Nesi Meşhur
- Ağrı'nın Nesi Meşhur
- Merzifon'un Nesi Meşhur
- Mardin'in Nesi Meşhur
- Gaziantep'in Nesi Meşhur
2025'te Türkiye'de en çok aranan nasıl yenir soruları:
- Kiwano Nasıl Yenir
- Demirhindi Nasıl Yenir
- Kinoa Nasıl Yenir
- Mango Meyvesi Nasıl Yenir
- Yaban Mersini Nasıl Yenir
2025'te dünyada en çok yapılan aramalar:
- Gemini
- India vs England
- Charlie Kirk
- Club Word Cup
- India vs Australia
- Deepseek
- Asia Cup
- Iran
- iPhone 17
- Pakistan and India