Google, 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Aranan Kelimeleri, İsimleri, Tarifleri, Dizileri ve Filmleri Açıkladı

Google, gelenekselleşen Yılın Arama Trendleri raporunu yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok neleri merak ettik? İşte kategorilere göre 2025'in özeti.

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet dünyasının nabzını tutan geleneksel raporunu nihayet yayımladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Google 2025 Arama Trendleri hem ülkemizin hem de dünyanın gündemini belirleyen olayları, kişileri ve akımları gözler önüne seriyor. Özellikle yapay zekâ ve ekonomik gelişmelerin damga vurduğu listede sürprizler de var.

Google, yayımladığı verileri bu yıl da "Aramalar", "Kişiler", "Diziler" ve "Tarifler" gibi farklı kategorilere ayırdı. Türkiye'nin gündemi yine oldukça hareketli geçerken, global listede teknolojik terimlerin yükselişi dikkat çekiyor. Gelin 2025 yılında klavyemizin en çok aşındığı o kelimelere yakından bakalım.

2025'te Türkiye'de en çok yapılan aramalar:

Türkiye'de 2025 yılı, daha çok gündemle ilgili konuları arayarak geçmiş durumda. İşte genel arama kategorisinde yılın en çok yapılan aramaları:

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game Ferdi Tayfur Fenerbahçe Benfica Avrupa Ligi Türkiye Macaristan Fenerbahçe Feyenoord

2025'te Türkiye'de en çok aranan isimler:

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca

2025'te Türkiye'de en çok aranan tarifler:

Spoonful Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi

2025'te Türkiye'de en çok aranan kaybedilen isimler:

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever

2025'te Türkiye'de en çok aranan diziler:

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse

2025'te Türkiye'de en çok aranan filmler:

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede

2025'te Türkiye'de en çok aranan ne zaman soruları:

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman Toki Başvuruları Ne Zaman

2025'te Türkiye'de en çok aranan ne giyilir soruları:

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir Mayonun Üstüne Ne Giyilir Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir Saray Düğününde Ne Giyilir Sonbaharda Ne Giyilir

2025'te Türkiye'de en çok aranan nesi meşhur soruları:

Bolu'nun Nesi Meşhur Ağrı'nın Nesi Meşhur Merzifon'un Nesi Meşhur Mardin'in Nesi Meşhur Gaziantep'in Nesi Meşhur

2025'te Türkiye'de en çok aranan nasıl yenir soruları:

Kiwano Nasıl Yenir Demirhindi Nasıl Yenir Kinoa Nasıl Yenir Mango Meyvesi Nasıl Yenir Yaban Mersini Nasıl Yenir

2025'te dünyada en çok yapılan aramalar: