Google, 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Aranan Kelimeleri, İsimleri, Tarifleri, Dizileri ve Filmleri Açıkladı

Google, gelenekselleşen Yılın Arama Trendleri raporunu yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok neleri merak ettik? İşte kategorilere göre 2025'in özeti.

Google, 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Aranan Kelimeleri, İsimleri, Tarifleri, Dizileri ve Filmleri Açıkladı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet dünyasının nabzını tutan geleneksel raporunu nihayet yayımladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Google 2025 Arama Trendleri hem ülkemizin hem de dünyanın gündemini belirleyen olayları, kişileri ve akımları gözler önüne seriyor. Özellikle yapay zekâ ve ekonomik gelişmelerin damga vurduğu listede sürprizler de var.

Google, yayımladığı verileri bu yıl da "Aramalar", "Kişiler", "Diziler" ve "Tarifler" gibi farklı kategorilere ayırdı. Türkiye'nin gündemi yine oldukça hareketli geçerken, global listede teknolojik terimlerin yükselişi dikkat çekiyor. Gelin 2025 yılında klavyemizin en çok aşındığı o kelimelere yakından bakalım.

2025'te Türkiye'de en çok yapılan aramalar:

Başlıksız-1

Türkiye'de 2025 yılı, daha çok gündemle ilgili konuları arayarak geçmiş durumda. İşte genel arama kategorisinde yılın en çok yapılan aramaları:

  1. Gemini
  2. İstanbul Depremi
  3. Eşref Rüya
  4. Türkiye İspanya
  5. Squid Game
  6. Ferdi Tayfur
  7. Fenerbahçe Benfica
  8. Avrupa Ligi
  9. Türkiye Macaristan
  10. Fenerbahçe Feyenoord

2025'te Türkiye'de en çok aranan isimler:

Başlıksız-1

  1. Osimhen
  2. Fatih Ürek
  3. Sadettin Saran
  4. Leroy Sane
  5. Talisca

2025'te Türkiye'de en çok aranan tarifler:

Başlıksız-1

  1. Spoonful Tarifi
  2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
  3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
  4. Mevlana Çorbası Tarifi
  5. Soğan Dolması Tarifi

2025'te Türkiye'de en çok aranan kaybedilen isimler:

Başlıksız-1

  1. Ferdi Tayfur
  2. Volkan Konak
  3. Nihal Candan
  4. Sırrı Süreyya Önder
  5. Şinasi Yurtsever

2025'te Türkiye'de en çok aranan diziler:

Başlıksız-1

  1. Eşref Rüya
  2. Squid Game
  3. Gassal
  4. Uzak Şehir
  5. Kral Kaybederse

2025'te Türkiye'de en çok aranan filmler:

Başlıksız-1

  1. Minecraft
  2. Kadıköy Boğası
  3. Uykucu
  4. F1
  5. Aydede

2025'te Türkiye'de en çok aranan ne zaman soruları:

Başlıksız-1

  1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
  2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
  3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
  4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
  5. Toki Başvuruları Ne Zaman

2025'te Türkiye'de en çok aranan ne giyilir soruları:

Başlıksız-1

  1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
  2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
  3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
  4. Saray Düğününde Ne Giyilir
  5. Sonbaharda Ne Giyilir

2025'te Türkiye'de en çok aranan nesi meşhur soruları:

Başlıksız-1

  1. Bolu'nun Nesi Meşhur
  2. Ağrı'nın Nesi Meşhur
  3. Merzifon'un Nesi Meşhur
  4. Mardin'in Nesi Meşhur
  5. Gaziantep'in Nesi Meşhur

2025'te Türkiye'de en çok aranan nasıl yenir soruları:

Başlıksız-1

  1. Kiwano Nasıl Yenir
  2. Demirhindi Nasıl Yenir
  3. Kinoa Nasıl Yenir
  4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
  5. Yaban Mersini Nasıl Yenir

2025'te dünyada en çok yapılan aramalar:

Başlıksız-1

  1. Gemini
  2. India vs England
  3. Charlie Kirk
  4. Club Word Cup
  5. India vs Australia
  6. Deepseek
  7. Asia Cup
  8. Iran
  9. iPhone 17
  10. Pakistan and India
Google

