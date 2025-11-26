Aluminium OS Geliyor! İşte Google'ın Bilgisayarlar İçin Geliştirdiği Android İşletim Sistemi Hakkında İlk Bilgiler!

Google, masaüstü pazarında dengeleri değiştirecek Android tabanlı yeni işletim sistemi Aluminium OS için düğmeye bastı. ChromeOS'un yerini alması beklenen ve yapay zekâ odaklı geliştirilen bu proje, Windows ve macOS'a ciddi bir rakip olacak. İşte ilk bilgiler!

ABD merkezli teknoloji devi Google, yıllardır masaüstü pazarında ChromeOS ile varlık gösterse de Windows ve macOS karşısında istediği etkiyi tam anlamıyla yaratamadı. Ancak sızdırılan son bilgilere göre şirket, rotayı tamamen değiştiriyor. Google, Android tabanlı ve yapay zekâ odaklı yeni işletim sistemi "Aluminium OS" ile bilgisayar dünyasını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Google, ChromeOS ve Android'i tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefleyen bu projeyle dizüstü bilgisayarlardan tabletlere kadar geniş bir cihaz yelpazesine hitap edecek. Peki, "Aluminium OS" tam olarak nedir ve bilgisayar kullanma alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek? Gelin sızdırılan detaylara yakından bakalım.

Aluminium OS, temelinde Android'in masaüstü versiyonu!

Google’ın üzerinde çalıştığı bu yeni proje, aslında bir süredir konuşulan "Android'in masaüstüne gelmesi" fikrinin ete kemiğe bürünmüş hâli. Ortaya çıkan iş ilanları ve sızıntılar, projenin kod adının Aluminium OS (veya kısaca ALOS) olduğunu doğruluyor. Bu sistem, ChromeOS’un aksine doğrudan Android altyapısını kullanacak ancak masaüstü deneyimi için optimize edilecek.

Sistemin en büyük kozu ise tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ olacak. Sızıntılara göre Aluminium OS, "yapay zekâyı merkeze alan" bir yapı ile geliştiriliyor. Bu da Gemini gibi güçlü AI modellerinin, işletim sisteminin her yerine entegre edileceği ve Windows’un Copilot hamlesine çok sert bir yanıt verileceği anlamına geliyor.

Hangi cihazlarda kullanılacak?

Google, bu yeni işletim sistemini sadece tek bir cihaz tipiyle sınırlamıyor. Planlar arasında geniş bir donanım yelpazesi var. Sızdırılan bilgilere göre Aluminium OS şu cihazlarda karşımıza çıkacak:

Dizüstü bilgisayarlar

Tabletler

İkisi bir arada bilgisayarlar

Mini PC'ler

Ayrıca Google, cihazları donanım gücüne göre sınıflandıracak. Giriş, orta ve üst seviye olmak üzere üç farklı segment göreceğiz. Yani hem uygun fiyatlı öğrenci bilgisayarlarında hem de MacBook Air rakibi güçlü cihazlarda bu sistemi görebiliriz.

Çıkış tarihi ve ChromeOS’un geleceği

Peki bu yeni sistem ne zaman hayatımıza girecek? Google henüz resmi bir tarih vermese de sektör kaynakları ve sızdırılan yol haritaları 2026 yılını işaret ediyor. 2025 yılı boyunca geliştirme sürecinin devam etmesi ve ilk somut adımların 2026’da atılması bekleniyor.

En çok merak edilen soru ise şu: ChromeOS ölüyor mu? Görünüşe göre evet, ancak bu hemen gerçekleşmeyecek. Google’ın ChromeOS’tan Aluminium OS’a geçiş için bir strateji belirlediği, ancak bu iki sistemin bir süre daha birlikte var olabileceği belirtiliyor. Ancak uzun vadede Google’ın hedefi, Android’in gücünü arkasına alarak tek bir "dev" işletim sistemiyle yola devam etmek.