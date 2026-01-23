Tümü Webekno
Google Arama'ya, 28 Yıl Sonra İlk Kez Renkli Temalar Geliyor!

Google, Arama hizmetine kullanıcıların çok seveceği bir yenilik getirmeyi planlıyor. Yakında aramalarınızı renklendirebileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok uzun yıllardır dünyanın en popüler arama motoru konumunda bulunan Google, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri “Arama” hizmetine getiriyordu. Şimdi ise Google Arama’da kullanıcıların çok seveceği, uzun yıllar sonra bir ilk olacak bir yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

Google’ın test ettiği yeni özellik, kullanıcıların arama sonuçlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Google hizmetlerinde kişiselleştirme özelliklerini sıkça görüyorduk. Ancak arama sonuçlarında böyle bir imkân pek yoktu. Yakında kullanıcılar, aramalarını renklendirebilecek.

Renkli arama sonuçları geliyor

Google Arama’nın test ettiği yeni özellik, “Aramanı Renklendir” olarak isimlendiriliyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere üst kısımdaki arama bölümünü renkli hâle getirmenizi sağlayacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünden şu anda test aşamasında olan özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Özellik, arama sonuçları sayfasının sol üst köşesine eklenecek bir boya paleti simgesi yoluyla kullanılabilecek. Bu simgeye bastığınızda beyaz ve siyahın yanı sıra 9 farklı rengin de seçilebildiğini göreceksiniz. Seçtikten sonra ise ekran görüntüsünden görebildiğiniz şekilde aramalarınız renkli hâle gelecek.

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!
Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

