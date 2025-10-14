Tümü Webekno
Google Arama Sonuçlarındaki Reklamları Gizleyebileceksiniz

Google, arama sonuçlarındaki sponsorlu sonuçlar için değişikliklere gitti. Etiketler daha belirgin hâle getirilirken artık reklamlı sonuçları gizleme imkânı da kullanıcılara sunulacak.

Gökay Uyan / Editor

Google, arama sonuçlarında kullanıcılara reklamlı sonuçlar gösteriyordu. Bir arama yaptığınızda genellikle en üst kısımda gördüğünüz, ücretli sonuçları içeren “Sponsorlu” etiketine sahip sonuçlardan bahsediyoruz. Şimdiye kadar kullanıcıların bu sonuçları gizleme gibi bir imkânı yoktu.

Ancak Google, yaptığı yeni bir açıklamayla arama sonuçlarında değişikliklere gideceğini açıkladı. Artık sponsorlu sonuçlar, reklamlı olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlayacak daha belirgin etiketlere sahip olacak. Ayrıca onları gizleme imkânı da sunacak.

Reklamlı sonuçları gizlemek için önce onları görmeniz gerekecek

Önceden her sonuç için ayrı ayrı sponsorlu içerik etiketi görüyorduk. Yeni değişikliklerle birlikte sponsorlu içerikler artık tek bir başlık altında toplanacak. Yukarıdan yeni görünümün nasıl olacağına bir bakış atabilirsiniz.

En sevindiren kısım ise gizleme özelliği. Artık bu tarz sonuçları içeren bölümün alt kısmında “Sponsorlu sonuçları gizle” isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona bastığınızda reklamlı sonuçlar gösterilmemeye başlayacak. Maalesef tüm sponsorlu sonuçların hepsini gizleme gibi bir işlevi yok. Her türlü arama yaptığınızda bu sonuçların hepsini göreceksiniz, sonrasında aşağıya kaydırıp gizlemeniz gerekecek.

Google

