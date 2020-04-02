Kültür ve sanat uygulaması Google Arts & Culture'un yeni özelliği 'Art Transfer', fotoğraflarınızı adeta ünlü sanatçıların elinden çıkmışçasına sanat eserine dönüştürüyor. Yeni özellik, yapay zeka algoritmalarıyla sıradan bir filtreden daha fazlasını vadediyor.

Google Arts & Culture uygulaması, Art Transfer adlı yeni özelliğiyle fotoğraflarınızı van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch veya Leonardo da Vinci gibi ünlü sanatçıların tarzıyla adeta sanat tablolarına dönüştürüyor.

Art Transfer özelliği Google AI tarafından oluşturulan algoritmik bir model tarafından destekleniyor. Yeni özellik, iki resmi bir araya getiren basit bir özellik veya filtre değil. Art Transfer, seçtiğiniz sanat stilinden esinlenerek fotoğrafınızı benzersiz bir algoritmayla yeniden oluşturuyor.

Yeni özelliği kullanmak için, Google Arts & Culture uygulamasının alt çubuğundaki Camera menüsünden 'Art Transfer'i seçmelisiniz. Fotoğraf çektikten veya yükledikten sonra, istediğiniz sanat eserinin tarzını seçerek görsele uygulayabiliyorsunuz. Daha fazla özelleştirme için makas simgesini kullanarak sanat tarzını fotoğrafın istediğiniz yerine uygulayabiliyorsunuz.

Arama devi, Google Arts & Culture'un yeni özelliği için İngiltere'den National Gallery ve Japonya'dan MOA Sanat Müzesi gibi dünyanın dört bir yanından kültürel kurumlarla birlikte çalıştı. Böylece ortaya sanat ve teknolojiyi birleştiren hoş bir özellik ortaya çıktı. Art Transfer özelliğini denemek için Google Arts & Culture uygulamasını iOS ve Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.