Google, Android’deki iki faktörlü güvenlik için tek kullanımlık şifreler sağlayan uygulaması Google Authenticator için yıllar sonra güncelleme yayınladı. Güncelleme ile beraber Google Authenticator’deki hesap bilgileri artık cihazlar arası taşınabilir hale getirildi.

Google, kendi mobil işletim sistemi Android’de kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok uygulama sunuyor. Google’ın Android uygulamaları kullanıcıların günlük kullanımlarını kolaylaştırmanın yanında ek güvenlik de sağlıyor.

Google Authenticator, 2012 yılında Android kullanıcılarına sunulduğunda, internete bağlı olmadan hesapların güvenliğinin artırılmasını sağlıyordu. Authenticator ile kullanıcılar, Authenticator'u destekleyen uygulamalar için iki faktörlü doğrulama kodu alabiliyorlardı. Tek kullanımlık ve kısıtlı süreli olan bu kodlar, her girişte SMS'le kod talep etme derdini ortadan kaldırıyordu.

Google, iki faktörlü girişte güvenlik ve hız sağlayan Google Authenticator uygulamasına en son 2017 yılında bir güncelleme yayınladı. Google Authenticator, 2017’den sonra arayüz iyileştirmeleri de dahil olmak üzere herhangi bir güncelleme almadı. Ancak Google, uzun süre sonra Google Authenticator için yeni bir güncelleme yayınlamaya başlamış görünüyor.

Google Authenticator’ın yayınlanan yeni güncellemesi, uygulamada bulunan hesap bilgilerinin cihazlar arasında taşınmasına izin veren bir özellikle geliyor. Google Authenticator’ın yüklü olduğu cihazda oluşturulacak bir QR kodla hesap bilgilerini içe aktar ve dışa aktar seçeneği bulunuyor. Kullanıcı, bu seçeneklerden birini kullanarak Google Authenticator’daki hesap bilgilerini korumalı bir şekilde diğer cihazlarına taşıyabilecek.

Google Authenticator’ın güncellemesi cihazlar arası hesap bilgilerinin taşınması dışında arayüz tarafında da değişiklikler getiriyor. Uygulama, büyük ekranlı yeni akıllı telefonlar için optimize edilmenin yanında karanlık mod desteği de sunuyor.

Google’ın Authenticator güncellemesi henüz bütün cihazlar için yayınlanmadı. Ancak birkaç gün içinde tüm cihazlara sunulacaktır. Yine de acele etmek istemeyenler buradaki bağlantıdan APK ile uygulamanın en güncel halini yükleyebilirler.