Google, otomobillerin multimedya sistemleri ile entegre olarak çalışan uygulaması Android Auto için yeni bir güncelleme yayınladı. Android Auto’nun yeni güncellemesi, genel olarak uygulamanın performansını iyileştirmiş gibi görünüyor.

Google’ın mobil işletim sistemi Android aslında sadece akıllı telefonlarda çalışmıyor. Tabletler ve akıllı ev sistemlerinin yanı sıra destek veren otomobil üreticilerinin araçlarında da Android işletim sistemi aktif olarak kullanılıyor.

Android’in araçların multimedya sistemleri ile çalışan uygulaması Android Auto, uzun bir zamandır sürücülerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Google Asistan’la beraber çalışan Android Auto, standart Android arayüzüne göre daha büyük olan simgeleri ile sürücülerin araç kullanırken bazı işlemleri daha kolay yapmasını sağlıyor.

Google, Android Auto için geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme yayınladı. Android Auto 5.3 güncellemesinin sürüm notları, Google'ın yeni bir özellik getirmekten ziyade performans iyileştirmelerine odaklandığını gösteriyor.

Android Auto 5.3 güncellemesi, uygulamanın eskisinden daha duyarlı ve akıcı hale gelmesini sağlamış durumda. Özellikle kurulu olduğu telefonun gücüne göre performans gösteren uygulama, yeni güncelleme ile telefonlardan bağımsız olarak daha iyi bir performans kazandı.

Android Auto’nun yeni güncellemesini yükleyen kullanıcılar, Android Auto’nun özellikle uygulama geçişlerinde eskisinden çok daha hızlı ve akıcı olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan uygulamanın kapanma ve açılma performansları da güncelleme ile iyileşmiş durumda.