Google, Chrome'un Canary sürümünde çok yararlı bir özelliği test etmeye başladı. İlerleyen dönemde herkese gelecek bu özellik, tarayıcınızda performans sorunları oluşturan sekmeler hakkında sizi uyarıyor.

Dünyanın en popüler tarayıcısı Chrome’u kullanırken onlarca sekme açtığımız olabiliyor. Tabii ki bu durum, kaynakları ekstra kullanarak tarayıcının performansını olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise Google’ın bu konuda bir özellik geliştirdiğini gösteriyor.

İlk olarak WindowsReport tarafından fark edilen özellik, Chrome’un Canary sürümünde kullanıma sunuldu. Yani şu an herkese açık değil. Yaptığı şey ise fazladan performans kullanımında sizi uyarmak.

Performansınızı etkileyen sekmeler hakkında uyarı göreceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere tarayıcınız, sistem kaynaklarınızı fazladan kullanan ve performansı etkileyen bir sorun yaşandığında sağ üstten size uyarı gönderecek.

Bu uyarıda en çok hangi sekmelerin performansı etkilediği gösterilecek. Böylece hızlı şekilde aksiyon alıp tarayıcı performansını iyileştirebileceksiniz. Bu çok yararlı özelliğin belli CPU kullanım eşiği aşıldığında karşınıza otomatik olarak çıkacağını belirtelim.

Canary sürümü üzerinden özelliğe şimdiden erişmek mümkün. Bunun için Chrome’un Canary sürümünü açıp Flags özelliğini kullanmanız gerekiyor. Adres çubuğundan “chrome://flags”e gidip buradan “#performance-intervention-ui ve #performance-intervention-demo-mode”u etkinleştirmeniz yeterli. Tarayıcıyı tekrar açtığınızda “Ayarlar>Performans” kısmından performans uyarısı özelliğini görebileceksiniz.

Şu sıralarda test edilen özelliğin geniş çapta tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belli değil. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.