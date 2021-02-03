4. çeyrek gelirlerini açıklayan Alphabet CEO'su Sundar Pichai, şirketin pandemiye rağmen reklam gelirlerini artırmayı başardığını belirtti. Google, seyahat ve eğlence sektörünün kesilen reklam gelirini, e-ticaret şirketleriyle telafi etmiş durumda.

Yatırımcılarla bir araya gelen Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai, şirketin 2020 4. çeyrek mali durumu hakkında çarpıcı veriler paylaştı. Pandemi nedeniyle seyahat ve eğlence sektöründen elde ettiği reklam gelirinden olan Google, bu açığı çevrimiçi alışveriş reklamlarıyla fazlasıyla kapatmış gibi görünüyor.

Alphabet’in açıklamalarına göre Google ve YouTube’un reklam gelirleri, 2020 4. çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi ve 56,9 milyar dolara ulaşarak tüm Alphabet gelirlerinin yüzde 81’ini oluşturdu ve rekor kırdı. Ayrıca 2019 son çeyrekte 1,24 milyar dolar, 2019’un tamamında ise 5,6 milyar dolar gelir elde eden Google Cloud, gelirlerini yüzde 46 artırmasına rağmen işletme zararı açıkladı.

Google, sadece 2020 4. çeyrekte 15,2 milyar dolar kar etti

Google’ın “karlı” bir çeyreği geride bıraktığını açıklaması, Wall Street’in de hoşuna gitmiş durumda. Son çeyrek karı yüzde 43 artışla 15,2 milyar dolar olan Google’ın hisseleri açıklamalar sonrasında yüzde 6 artışla 2.036 dolar değere ulaştı. Alphabet hisselerinin yılbaşından bu yana toplam artışı ise yüzde 9,5 oldu.

Google için reklamcılık sektöründe her şey yolunda gibi gözükse de yükselen maliyetler, artan rekabet ve yerel düzenleyicilere karşı verilen mücadele, Google’ın küresel internet reklamcılığı pazarındaki yerini kaybetmesine neden oluyor. Alphabet’in YouTube programlama lisansı, veri merkezi çalıştırma ve tüketici ürünlerini stoklama maliyeti, son dört yılda her bir dolar için 23 centten 27 cente çıktı. Ayrıca Amazon ve Alibaba da Google’a çok ciddi bir rekabet oluşturmuş durumda.