Google Gemini'a Adobe Photoshop ve Paint'i Unutturacak Bir Özellik Geliyor

Google'ın Gemini için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, yapay zekânın ürettiği bir görselin aynı arayüzde değiştirilebilmesini sağlayacak. Görsele metin eklemek veya çizim yapmak için başka bir uygulamaya gerek kalmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili bomba bir hamle geldi. Şirketin, Gemini'ın görsel üretme yeteneği için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Eğer bu özellik kullanıma sunulursa Adobe Photoshop, Figma veya Canva gibi platformlar, çok büyük yara alacaklar.

Google Gemini, Nano Banana Pro modeli ile dünyanın en iyi görsel üretebilen yapay zekâlarından biri hâline geldi. Ancak bu yapay zekâ modeli, üretilen bir görsel üzerinde değişiklik yapmaya izin vermiyor. İşte Google da tam olarak bu noktaya odaklanmış durumda. Edinilen bilgilere göre Gemini, yakında görsel üzerinde çizim yapmaya ve bir görsele metin eklemeye izin verecek.

Gemini'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Hemen her bilgisayar sahibinin bir kez de olsa kullandığı Paint uygulamasını düşünün. Paint'i açarsınız, bir görsel koyarsınız ve bu görsel üzerine dilediğiniz gibi çizim yapar veya metin eklersiniz. İşte Google Gemini'ın yeni özelliği tam olarak buna hizmet edecek. Kullanıcı, yapay zekânın ürettiği bir görseli başka bir uygulamaya gerek kalmadan boyayıp, metinlerle doldurabilecek.

TestingCatalog ekibi tarafından keşfedilen özellik, mobil uygulama kodlayıcılarını da heyecanlandırdı. Hatta yapılan incelemelerde söz konusu özelliğin Google Gemini uygulamasının Android kodlarında da mevcut olduğu tespit edildi. Yani Google, bu özelliği önemsiyor ve muhtemelen yakın bir gelecekte kullanıma sunacak.