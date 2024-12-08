Google, birkaç gün önce tanıttığı GenCast isimli yapay zekâ hava tahmin modelinin, dünyanın en iyi hava tahmin sistemlerinden bile daha doğru sonuçlar çıkardığını açıkladı.

Yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketlerden olan Google, bu teknolojiyi hava durumu tahminlerine de getirmek istiyordu. Geçtiğimiz günlerde de DeepMind tarafından bu kapsamda geliştirilen GenCast duyurulmuştu.

40 yıllık hava durumu bilgileriyle eğitilen GenCast, verileri analiz ediyor ve 8 dakikalık çok kısa sürede 15 güne kadar çıkan doğru tahminler yapabiliyor.

Dünyanın en iyi hava tahmin sisteminden bile iyi

Google, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda GenCast’in hâlihazırdaki gelişmiş sistemlerle de karşılaştırılmasının yapıldığını belirtti. Buna göre dünyanın en gelişmiş hava tahmin sistemi olan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin ENS sisteminden çok daha iyi performans göstermiş.

Testlerde, 2019 yılı için hava tahminleri yapılmış. Sonuçlarda ise 2018’e kadar olan hava verileriyle eğitilen GenCast’in, ENS’e kıyasla %97,2 oranında daha doğru sonuçlar çıkardığı görülmüş.

Tabii ki henüz mükemmel bir model değil. Hâlâ geliştirilme aşamasında ve bazı kusurları var. Ancak gelecekte gerçekten hayat kurtarabilecek bir sisteme dönüşebilir. GenCast’in, Google’ın hava durumu modellerinin sadece biri olduğunu belirtelim. Şirket, ilerleyen dönemde bu modelleri Arama ve Haritalar gibi hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.