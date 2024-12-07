Google, Fotoğraflar uygulaması için "2024 Özeti"ni yayımladı. Google Fotoğraflar'ın 2024 Özeti, YouTube ve Spotify'daki yıllık özetlere benzerlik gösteriyor.

2024'ün sonuna gelmemizle çevrim içi platformların yıllık özetlerini görmeye başladık. Bu bağlamda; Spotify Wrapped ve YouTube Music'in Özet 2024 listeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Şimdiyse Google, Fotoğraflar uygulaması için "2024 Özeti"ni yayımladı. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte neler yaşadığınızı bir kez daha hatırlamanızı sağlayan özet, eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Dileyen kullanıcılar, Google Fotoğraflar özetini diğer sosyal medya platformlarında paylaşabilecekler.

Google Fotoğraflar'ın 2024 Özeti böyle görünüyor

Google Fotoğraflar'ın 2024 Özeti, ABD'deki bazı kullanıcılar için çok daha farklı bir deneyim sunacak. Bu bağlamda; Google bu yıl Gemini ile yeni bir test gerçekleştirdi. Bu test kapsamında bazı kullanıcılar, 2024 özetlerinde yapay zekâ tarafından oluşturulmuş açıklamalar görecekler.

Google Fotoğraflar'ın 2024 Özeti'ne ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Bu yıl hangi platformun sunduğu özeti en çok sevdiğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.