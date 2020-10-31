Google, teknolojiyi gözlerinize taşıyabilecek bir cihaz olan Google Glass'ı tanıtılğında tüm dünya heyecanlanmıştı. Son derece başarılı olabilecek bir potansiyel sahip olarak gösterildi. Ancak sonuçlar tam bir fiyaskoydu.

Google’ın bir gözlüğün bilgisayar olarak kullanabileceğini duyurması son derece nefes kesici ve heyecan verici bir haber olmuştu. Google Glass, sahip olduğu potansiyelle teknolojide çığır açacak bir cihaz olarak görülüyordu. Gözlüğünüzle gördüğünüz her şeyi video kaydına alabilmek veya yürürken gözünüzün önüne bir harita açabilmek gibi özellikler, yaşam kalitesini son derece arttıracak yenilikler gibi duruyordu.

Tüm dünya ürünü heyecanla beklerken, Google Google Glass’ın üretimini durdurduğunu ve ürünü incelemek ve geliştirmek üzere tekrar laboratuvarlarına taşıdığını duyurdu. Ön sürümünü bile piyasaya sürmekte başarısız olan Google Glass neden hayal oldu? Google Glass'ın insanları tatmin etmeyişinin ardındaki sebepleri sizler için açıkladık.

Google, ürünün lansman tarihini bile belirlemedi

Google Glass, ilk çıktığı zaman sadece belirli ünlü kişilere reklam amaçlı satışa sunuldu. Ünlü kişilerin yaptığı tanıtımlar, halkın Google Glass’a karşı olan hevesini kat be kat artırdı ve çoğu insan ürünü bir an önce satın almak için sabırsızlanıyordu. Google, ürünü ilk önce belirli kişilere dağıtarak piyasadaki ilk adımını başarılı bir şekilde atsa da, devamını getirmekte başarısız oldu.

Çok basit bir mantıkla düşünürsek, yeni bir ürün çıkaracağımızı duyurduğumuz zaman ürünün ne zaman satın alınabilir olacağını da açıklamanız gerek. Örnek verecek olursak Xbox ya da Playstation 5’i düşünün. Dünyanın dört bir yanından insanlar, oyun konsollarının lansmanlarında son derece heyecan verici haberlerle birlikte ürünü ne zaman satın alabileceklerini de öğrenmişti.

Ne yazık ki durum Google’da aynı olmadı. Google, hiç bir zaman Google Glass’ın ne zaman satın alınabileceğini açıklamadı. Ürünün reklamlarını sürekli olarak yapmaya devam edip insanlarda satın alma arzusu oluştursa da, Google Glass’ı satın alma tarihi belirlemekte başarısız oldu. Google'ın böyle bir hamle yapmayışının sebebi belki de üründen hiç bir zaman tam olarak emin olamamasıydı.

Google Glass için başarılı bir reklam kampanyası hazırlanmadı

Tüm dünyada heyecan yaratan bir ürünün reklamını doğru bir şekilde yapmak da son derece önemli bir konu. Özellikle bahsettiğimiz şirket Google ise. Küresel etki yaratacak bir ürünün reklamını yapmak için ürünün en can alıcı noktalarını belirleyip farklı toplumlara ve kültürlere onların anlayacağı dilden sunmanız gereklidir.

Anlaşılan o ki Google, Google Glass’ı geliştirmek için yüz milyonlarca dolar harcamış olsa da bütçesini biraz da reklama ayırmayı düşünmedi, ya da zaten başarılı olacağını düşündüğü için önemsemedi. Sağlam bir reklam kampanyası hazırlamak yerine ürünün tanıtımını halkla ilişkiler departmanına bırakan Google, Google Glass’ın potansiyel şöhretini kendi eliyle tıkamış oldu.

Ürünün neden çok iyi olduğuna dair net bir açıklama yapılmadı

Yeni bir ürün ya da hizmeti tanıttığınız zaman, elinizdeki işin neden iyi olduğuna dair net açıklamalar yapmanız gerekir. Örneğin saatlerce oyun oynayabileceğiniz bir telefon çıkaracağınızı duyurduğunuz zaman, telefonun bataryası ve pil ömrüne dair net ve keskin bilgiler vermelisiniz. Yani elinizdeki ürün başarılı, ama neden başarılı? Tüketici olarak da bir şeyi satın almadan önce ilk olarak ürünün özelliklerine bakmaz mıyız zaten?

Google Glass da başlarda büyük haberlerle duyuruldu. Sahip olduğu özellikler herkesi heyecanlandıracak türdendi, ancak Google’dan kimse gözlüğün nasıl çalıştığına ya da nasıl kullanılabileceğine dair hiç bir açıklamada bulunmadı. Bu da Google Glass’ın zamanla değer kaybetmesine yol açtı.

İnsanlar Google Glass’ı nereden satın alabileceğini bile bilmiyordu

Google’ın ürünü ilk başta tüm dünyada satışa sunmak yerine belli başlı insanlara satması ilk bakışta akıllı bir hamle olarak görülüyordu. Ancak zaman geçtikçe insanlar ürünü artık satın almak istiyordu ve Google, Google Glass’ın fiziksel olarak nerelerde satışa sunulacağını söyleme zahmetinde bulunmadı bile.

Google çok uzun süre insanları bilgilendirmekten kaçındı. Google Glass’ın bırakın satın almayı, hangi ülkelerde çıkacağı bile konuşulmadı. Google üründen emin olup yeni bir hamle yapana kadar insanlar Google Glass'a olan ilgilerini kaybetmeye başlamıştı bile.

Hedef kullanıcı belirlenmedi

Google Glass hakkında haberler yayılmaya başladığında kimse bu ürünün tam olarak işlevselliğini anlayamadı. Hal böyle olunca, Google Glass’ın hangi durumlarda veya nerelerde kullanılacağı da insanlarda soru işareti oluşturmaya başladı. Ürün ofis hayatını profesyonel bir şekilde kolaylaştırmak için tasarlanmış bir cihaz mıydı yoksa akıllı saatler gibi günlük hayatımızda bize eşlik edebilecek bir şey miydi?

Kimse bu soruların cevabını tam olarak bilemiyordu. İnsanlar da günlük hayatta kullanacakları gözlüğün şık durup durmayacağından emin değildi. Sonuçta estetik görünüm de en az işlevsellik kadar önemli.

Google’ın burada yapması gereken hamle, ürünün prototiplerini potansiyel kullanıcılarla buluşturmak olmalıydı. Bu sayede hem işlevselliği hem de estetik görünümü test edebilir, aldığı geri bildirimlerle ürünü yeniden tasarlayarak hem daha başarılı bir cihaz ortaya çıkarmış hem de insanların aklındaki soru işaretlerini gidermiş olurdu.

Google Glass düşünüldüğü kadar değerli olmadı

Daha önce de belirttiğimiz gibi Google Glass ilk başta sadece ön ödemeyle birlikte belirli kişilere satışa sunuldu. Deneyenler, Google Glass’dan beklediği verimi açıkçası pek alamadı. Google Glass, anlık fotoğraf çekme ve internette gezinme olmak üzere toplamda iki ana işleve sahipti. Ancak pil ömrü cihazın sadece 2 ila 3 saat arası çalışmasına yetiyordu.

Birçok insan cihazın üzerinde bulunan kameralar yüzünden Google Glass’ın kamuya açık yerlerde kullanılmasını yanlış buluyordu. Kalabalık yerlerde Google Glass ile gezmek, kamerayı açıp elinde telefonla gezmekten farksız olarak nitelendirildi. Bu da Google Glass’ın kullanım alanlarını son derece kısıtlayarak cihazın yetersiz olarak görülmesine yol açtı.

İnsanlar en çok da kişisel gizlilikleri hakkında endişelendi

Google Glass’ın üzerinde bulunan kameralar sayesinde kamuya açık alanlarda kullanılmasının sakıncalı olabileceğini daha önce söylemiştik. Bu mesele sadece kamuya açık yerlerde değil, insanların kişisel alanlarında da kullanılması tehlike arz eden bir durum haline geldi. Sonuçta Google Glass’ı günlük işlerimizde kullandığımız zaman cihazın üzerinde bulunan kamera ve mikrofon biz ne yaparsak yapalım her şeyi kayıt altına alabilirdi.

Gece yatmadan önce gözlüğü çıkarıp komodine koyduğumuzu düşünelim. Siz de tüm gece izlendiğinizi düşünmez miydiniz? Okuduğunuz, gördüğünüz ya da bir toplantı sırasında imzaladığınız tüm belgelerin görüntüleri Google Glass tarafından kaydedilme potansiyeli vardı, bu da insanları Google Glass kullanmada tereddüte düşürdü.

Sonuç; Google Glass, kendine sadece iş dünyasında yer bulabildi

Anlattıklarımızdan yola çıkarak Google’ın insanları Google Glass konusunda neden tam olarak tatmin edemediğini az çok anlamışsınızdır. Ancak şunu da belirtelim, Google Glass her ne kadar yeterince ilgi görmemiş olsa da şirketin kurumsal şirketler için tasarlamış olduğu Google Glass Enterprise serisi iş dünyasında son derece ilgi görüyor.

Son olarak Google Glass tarzı ürünler sadece Google tarafından tasarlanmadığını da belirtelim. Microsoft, 20 megapiksele sahip HoloLens adlı akıllı gözlüğünü 2016 yılında piyasaya çıkarmıştı ve bu gözlük de zamanla çoğunlukla iş dünyasında kullanılan bir cihaz haline geldi.