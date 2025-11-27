Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Haritalar'a yapay zeka geldi: Artık nerede mola vereceğinizi bile Gemini'ye sorabilirsiniz

Google Maps’e entegre edilen Gemini, rotaları sesle yönetme dönemi başlattı. Yeni yapay zekâ asistanı sayesinde harita artık çok daha akıllı.

Google Haritalar'a yapay zeka geldi: Artık nerede mola vereceğinizi bile Gemini'ye sorabilirsiniz
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, harita uygulamasına yeni nesil yapay zekâ asistanı Gemini’yi entegre etti. Kullanıcılar artık rotalarını belirlerken ya da yol üzerindeki ihtiyaçlarını bulmak için Gemini ile konuşarak işlem yapabilecek.

26 Kasım itibarıyla kademeli dağıtıma başlayan güncelleme ile Google Maps, klasik yardımcıdan çok “akıllı yol arkadaşı” gibi davranıyor. Özellikle araç kullanırken, eller serbest şekilde navigasyon yapmak artık mümkün.

Yeni sistemle, örneğin “Yakındaki benzin istasyonlarını göster”, “Bu güzergâhtaki restoranları bul” gibi komutlar çalışıyor. Ekrandaki Gemini simgesi veya “Hey Google” diyerek erişim sağlanabiliyor.

Güncelleme ilk etapta sınırlı kullanıcıya ulaştı. Ancak Google’ın hedefi, bu özellikleri daha fazla cihaza ve ülkeye yaymak. Harita deneyimi artık sadece yön değil, rehberlik de sunuyor.

Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim