Google Haritalar'a yapay zeka geldi: Artık nerede mola vereceğinizi bile Gemini'ye sorabilirsiniz

Google Maps’e entegre edilen Gemini, rotaları sesle yönetme dönemi başlattı. Yeni yapay zekâ asistanı sayesinde harita artık çok daha akıllı.

Google, harita uygulamasına yeni nesil yapay zekâ asistanı Gemini’yi entegre etti. Kullanıcılar artık rotalarını belirlerken ya da yol üzerindeki ihtiyaçlarını bulmak için Gemini ile konuşarak işlem yapabilecek.

26 Kasım itibarıyla kademeli dağıtıma başlayan güncelleme ile Google Maps, klasik yardımcıdan çok “akıllı yol arkadaşı” gibi davranıyor. Özellikle araç kullanırken, eller serbest şekilde navigasyon yapmak artık mümkün.

Yeni sistemle, örneğin “Yakındaki benzin istasyonlarını göster”, “Bu güzergâhtaki restoranları bul” gibi komutlar çalışıyor. Ekrandaki Gemini simgesi veya “Hey Google” diyerek erişim sağlanabiliyor.

Güncelleme ilk etapta sınırlı kullanıcıya ulaştı. Ancak Google’ın hedefi, bu özellikleri daha fazla cihaza ve ülkeye yaymak. Harita deneyimi artık sadece yön değil, rehberlik de sunuyor.