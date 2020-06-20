Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı, AirDrop benzeri yeni Android telefonlarda çalışacak teknolojileri Nearby Share hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Nearby Share, masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı eski adıyla 'Fast Share', yeni adıyla Nearby Share olarak adlandırılan yeni dosya paylaşma teknolojileri Android dünyasında merakla bekleniyor ve gelişmeler takip ediliyor. Apple'ın kolaylığı ve erişilebilirliğiyle ünlü olan AirDrop özelliğinin bir benzeri olacak olan Nearby Share hakkında bugünlerde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bazı yazılımcıların, Chrome internet tarayıcısının yazılım tabanı olan Chromium'da ortaya çıkardığı bazı bilgilere göre, Google tarafından Chromium'a Nearby Share hakkında yeni kodlar eklenmeye başladı. Henüz kesin olarak detayları bilinmese de Nearby Share'ın bilgisayarlarda da Chrome üzerinden kullanılabileceği yönünde güçlü kanıtlar bulunuyor.

Google henüz resmi bir açıklamada bulunmadı:

Google henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ve Chromium üzerine kodlar eklenmiş olsa bile Google'ın bu konuda fikrini değiştirip değiştirmeyeceği yönünde elle tutulur bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Eğer Google gerçekten de Nearby Share özelliğini Chrome üzerine eklerse, bu da demek oluyor ki; Windows, Linux ve özellikle macOS kullanıcıları, Android telefonları ile bilgisayarlar arasında çok rahat ve basit bir şekilde dosya aktarımı yapabilecekler.

Google tarafından üzerinde uzun yıllardır Android Beam zamanından beri çalışan bu yeni dosya transfer sistemi Nearby Share'ın Android 11'den önce akıllı telefonlarda görülmeye başlanması pek mümkün gibi durmuyor. Android 11'in açık betasında Nearby Share hakkında hiçbir iz bulunmasa da, birkaç ay sonra yapılacak olan Android 11'in tam sürüm açıklamalarında Nearby Share'ın da tanıtılacağı düşünülüyor. Google'ın bugünlerde Android üzerinde yapacağı yenilikleri genel olarak saklı tuttuğunu göz önünde bulundurursak Android 11 ile beraber gelecek olan sürpriz Nearby Share açıklaması gayet olası görünüyor. Neabry Share akıllı telefonlara ulaştığı zaman, nihayet Android kullanıcıları Wi-Fi ve Bluetooth'un yanı sıra Apple'ın AirDrop teknolojisiyle eş değerde olabilecek bir dosya transfer teknolojisini deneyimleyebilecek.