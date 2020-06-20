ÖSYM'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması, Play Store'da 3.090 kişinin oylamasıyla 1,7 puan aldı. App Store'da da benzer şekilde düşük puanlara sahip olan uygulama, sistemsel hatalar yüzünden birçok aday tarafından eleştiriliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), aday işlemlerinin yapıldığı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulamasını geçtiğimiz günlerde Play Store ve App Store platformlarında erişime açmıştı. Adayların takip ettikleri sınavlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşması için geliştirilen sistem, henüz yayınlanalı kısa bir süre olmasına rağmen her iki mağazada da çok düşük puanlar aldı.

App Store üzerinde şimdiye dek 257 kişi tarafından puanlanan mobil uygulama, 5 üzerinden ortalama 2,6 puan alabildi. Play Store’da ise toplam 3.090 kişi tarafından puanlanan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması, 5 üzerinden yalnızca 1,7 ortalama puan elde edebildi. Uygulamanın düzgün çalışmaması ve altyapı problemleri, değerlendirme puanlarının bu kadar düşük olmasında büyük rol oynuyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, Google Play Store'da 1,7, App Store’da 2,6 puana düştü:

Play Store’da uygulamaya gelen yorumlara göz attığımızda pek çok kişinin benzer sorunlardan şikâyet ettiğini görebiliyoruz. Kullanıcıların belirttiklerine göre pek çok sistemsel hataya sahip olan yazılım, düzgün bir şekilde çalışmıyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, uygulamada yazan sınav bilgileri ile gerçektekilerin uyuşmadığını, tarih ve saatlerde problem olduğunu ve sürekli hatalarla karşılaştıklarını söylüyorlar.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda AİS uygulamasıyla adayların, takip ettikleri sınavlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşabileceğini, telefonlarına gelecek bildirimlerle de açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olabileceklerini söylemişti. Adayların taleplerini dikkatle takip ettiklerini belirten Aygün, bu isteklere kayıtsız kalmadıklarının da altını çizmişti.

Yazımızı noktalamadan önce sizlerin ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi uygulaması hakkında neler düşündüğünüzü soralım. Uygulamayı kullanırken herhangi bir problemle veya yanlış bilgiyle karşılaştınız mı? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.