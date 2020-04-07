Google'ın Koronavirüs Aramaları, Halk Sağlığı Aracı Olabilir

Bugünlerde, en ufak bir boğaz ağrısı veya öksürük yaşadığımızda kendimizi direkt Google’da bulunuyoruz. Nitekim şu sıralar internetteki koronavirüs belirtileri ile ilgili aramalar tavan yapmış durumda. Araştırmacılar, bu aramaların çok önemli bir ‘halk sağlığı aracı’ olarak kullanılabileceği düşünüyor.

New York Times gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Harvard ve Londra Üniversitesi Akademisi'nden bir grup bilim insanı, Google'da COVID-19 semptomları hakkında yapılan aramalar ile salgın noktaları arasında tutarlı bir korelasyon olduğunu keşfetti. Uzmanlar, bu tespitin sağlık otoritelerinin koronavirüs pandemisini daha iyi izlemesine, salgının gittiği yeri öngörmesine veya yönetmesine yardımcı olabilir.

COVID-19’un belirtilerinden biri olduğu söylenen ‘koku kaybı’ aramalarını mercek altına alan bilim insanları, bu yöndeki aramaların hastalığı kapmış birisinin tespit edilmesinde önemli bir erken uyarı emaresi olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, Google aramaları ile vaka sayısı arasında bir bağlantı olduğunu tespit etti

Bazı raporlar, COVID-19 hastalığına sahip olan insanların yüzde 30 ila 60'ının bu semptomu yaşadığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, geçtiğimiz hafta boyunca “I can’t smell” (Koku alamıyorum) aramaları, salgının yaygın olduğu dört eyalet olan New York, New Jersey, Louisiana ve Michigan'da oldukça fazlaydı.

İşin can alıcı kısmı ise bu dönemdeki arama artışı ile vaka sayısı artışının hemen hemen aynı düzeyde olmasıydı. Londra Üniversitesi Akademisi’nden bilgisayar bilimcisi Vasileios Lampos ve diğer araştırmacılar, en fazla arama yapılan semptomların koku kaybı, ateş ve nefes darlığı olduğunu belirtiyor.

Google'da en fazla aratılan koronavirüs belirtilerinin koku kaybı, ateş ve nefes darlığı olduğu belirtiliyor

Google verileri, COVID-19 ile ilgili çeşitli durumların ölçülmesi amacıyla kullanılabilir ancak geçmiş tecrübeler, hastalıkların coğrafi yayılımını ölçmek için arama verilerine dayalı modeller oluştururken çok dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

2009 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, griple ilgili Google aramalarının, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) elde edilen haftalık grip vakaları ile orantılı olduğunu keşfetti. Araştırmacılar bu arama terimlerini, resmi veriler toplanmadan önce salgınların tespit edilmesine yardımcı olacak bir model oluşturmak için kullandılar.

Model başlangıçta gayet verimli çalışmasına rağmen, H1N1 grip salgını sırasında tutarsız sonuçlar vermeye başladı. Nedeni ise birçok insanın H1N1 semptomları gösterdikleri için değil, merak veya korku duydukları için arama yapmasıydı. Kısacası, hastalık nedeniyle meydana gelen endişeyle yapılan aramalar, vaka sayısından önemli ölçüde fazlaydı. Şimdi benzer bir yanılgıya COVID-19’da da düşülebileceğinden endişe ediliyor.