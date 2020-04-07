Norveç Duyurdu: Koronavirüs Salgınını Kontrol Altına Aldık

Norveç Sağlık Bakanı Höie, yapmış olduğu duyuruda Covid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını söyledi. Şu ana kadar Norveç'te koronavirüs nedeniyle 59 kişi yaşamını kaybetti.

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki koronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını söyledi. Höie, düzenlediği basın toplantısında, alınan tedbirler öncesinde bir kişinin ortalama 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedibirler sayesinde bu oranın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” diye ekledi.

Tedavi Görenlerin Sayısı Azalacak

Güncel verilere göre, Norveç'te koronavirüs vakalarının artmadığını söyleyen Höie, koronavirüs sebebiyle tedavi görenlerin günden güne azalacağını söyledi.

Norveç 111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında en çok Covid-19 testi yapılan ülke oldu. 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, koronavirüs nedeniyle bu zamana kadar 59 kişi hayatını kaybetti.