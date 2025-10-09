Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google’dan Nano Banana’yla Daha İyi Görsel Oluşturmanız ve Düzenlemeniz İçin 4 Öneri

Google, viral olan görsel oluşturma ve düzenleme aracı Nano Banana’yı nasıl daha iyi ve verimli kullanabileceğinize dair 4 ipucu paylaştı.

Google’dan Nano Banana’yla Daha İyi Görsel Oluşturmanız ve Düzenlemeniz İçin 4 Öneri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, ağustos ayında Nano Banana olarak da bilinen Gemini 2.5 Flash Image isimli yeni görsel odaklı yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme aracını piyasaya sürmüştü. Bu araç, istediğiniz görseli kısa sürede oluşturmanızı sağlamaktan çok hızlı ve iyi düzenlemeler yapabilmesiyle de dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmıştı.

Şimdi ise Nano Banana’yı, daha iyi kullanmak isteyenlere yönelik direkt Google’ın kendisinden açıklama geldi. Şirket, aracı daha iyi kullanmanızı sağlayacak 4 öneri paylaştı. Gelin bu önerilere bakalım.

Tutarlı deneyler yapın

nano1

Nano Banana’nın en güçlü yönlerinden biri sahne ve karakter tutarlılığını birden fazla düzenlemede koruyabilmesi. Kıyafetlerden ışınlandırmaya, pozlardan tüm sahneye kadar her şeyi değiştirerek aynı karakterleri yeniden kullanabilirsiniz. Hatta bu karakterleri farklı açılardan bile oluşturabiliyor. Bu yüzden benzer karakterler kullanabileceğinizi ve böylece daha tutarlı sonuçlar alabileceğinizi unutmamanız gerek.

Düzenlemelerde detayların kontrolünü elinizde tutun

nano2

Nano Banana, görsel oluşturmaya ek olarak düzenlemede de harika bir yapay zekâ aracı.** En ince ayrıntıya kadar düzenleme** yapabiliyorsunuz. Üstelik bu, görselin diğer detayları hiç etkilenmeden yapılabiliyor. Bir nesneyi değiştirmek, yerini ayarlamak gibi düzenlemeler için doğal dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Modelin önceki konuşmalarınızı hatırlayabileceğini de unutmayın. Böylece doğru adımlar ile kademeli şekilde düzenlemeler yapabilir ve en nihayetinde mükemmel görsele ulaşabilirsiniz.

Yaratıcı yönlerini keşfedin, basit komutlar verin

nano3

Nano Banana’ya uzun, karmaşık ve spesifik komutlar vermek yerine daha basit, günlük konuşma tarzında komutlar verebileceğinizi de unutmayın. Model, direkt ne istediğinizi kolayca anlayabilir ve karmaşık görevleri yerine getirebilir. Yani öyle uzun uzun anlatayım, karmaşık kelimeler ve talimatlar vereyim gibi dertleriniz olmasın. Ayrıca modelin yaratıcılık özellikleri konusunda zengin olduğunu hatırlamalı ve onları kullanmalısınız. Örneğin 3 adede kadar görüntüyü birleştirerek yepyeni bir şeyler yaratabilirsiniz.

Görsel tabanlı uygulama oluşturun

nano5

Nano Banana, hem Gemini uygulamasındaki Canvas’a hem de Google AI Studio’ya entegre edilmiş durumda. Bu da görsel tabanlı uygulama fikirlerinizi kolayca hayata geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Direkt olarak neler istediğinizi kafanızda belirlemeniz ve Nano Banana yardımıyla oluşturmanız mümkün.

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim