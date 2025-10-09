Google’dan Nano Banana’yla Daha İyi Görsel Oluşturmanız ve Düzenlemeniz İçin 4 Öneri

Google, viral olan görsel oluşturma ve düzenleme aracı Nano Banana’yı nasıl daha iyi ve verimli kullanabileceğinize dair 4 ipucu paylaştı.

Google, ağustos ayında Nano Banana olarak da bilinen Gemini 2.5 Flash Image isimli yeni görsel odaklı yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme aracını piyasaya sürmüştü. Bu araç, istediğiniz görseli kısa sürede oluşturmanızı sağlamaktan çok hızlı ve iyi düzenlemeler yapabilmesiyle de dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmıştı.

Şimdi ise Nano Banana’yı, daha iyi kullanmak isteyenlere yönelik direkt Google’ın kendisinden açıklama geldi. Şirket, aracı daha iyi kullanmanızı sağlayacak 4 öneri paylaştı. Gelin bu önerilere bakalım.

Tutarlı deneyler yapın

Nano Banana’nın en güçlü yönlerinden biri sahne ve karakter tutarlılığını birden fazla düzenlemede koruyabilmesi. Kıyafetlerden ışınlandırmaya, pozlardan tüm sahneye kadar her şeyi değiştirerek aynı karakterleri yeniden kullanabilirsiniz. Hatta bu karakterleri farklı açılardan bile oluşturabiliyor. Bu yüzden benzer karakterler kullanabileceğinizi ve böylece daha tutarlı sonuçlar alabileceğinizi unutmamanız gerek.

Düzenlemelerde detayların kontrolünü elinizde tutun

Nano Banana, görsel oluşturmaya ek olarak düzenlemede de harika bir yapay zekâ aracı.** En ince ayrıntıya kadar düzenleme** yapabiliyorsunuz. Üstelik bu, görselin diğer detayları hiç etkilenmeden yapılabiliyor. Bir nesneyi değiştirmek, yerini ayarlamak gibi düzenlemeler için doğal dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Modelin önceki konuşmalarınızı hatırlayabileceğini de unutmayın. Böylece doğru adımlar ile kademeli şekilde düzenlemeler yapabilir ve en nihayetinde mükemmel görsele ulaşabilirsiniz.

Yaratıcı yönlerini keşfedin, basit komutlar verin

Nano Banana’ya uzun, karmaşık ve spesifik komutlar vermek yerine daha basit, günlük konuşma tarzında komutlar verebileceğinizi de unutmayın. Model, direkt ne istediğinizi kolayca anlayabilir ve karmaşık görevleri yerine getirebilir. Yani öyle uzun uzun anlatayım, karmaşık kelimeler ve talimatlar vereyim gibi dertleriniz olmasın. Ayrıca modelin yaratıcılık özellikleri konusunda zengin olduğunu hatırlamalı ve onları kullanmalısınız. Örneğin 3 adede kadar görüntüyü birleştirerek yepyeni bir şeyler yaratabilirsiniz.

Görsel tabanlı uygulama oluşturun

Nano Banana, hem Gemini uygulamasındaki Canvas’a hem de Google AI Studio’ya entegre edilmiş durumda. Bu da görsel tabanlı uygulama fikirlerinizi kolayca hayata geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Direkt olarak neler istediğinizi kafanızda belirlemeniz ve Nano Banana yardımıyla oluşturmanız mümkün.