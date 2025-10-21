Tümü Webekno
Google’ın New York Ofisini Tahtakuruları Bastı

Google’ın Manhattan’daki ofisinde tahtakurusu tespit edildi. Çalışanlar geçici olarak uzaktan çalışmaya geçti, temizlik sonrası dönüş izni verildi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google’ın Manhattan’daki Chelsea kampüsünde çalışanları tedirgin eden bir tahtakurusu vakası yaşandı. Şirket yönetimi, olayı ciddiye alarak acil müdahale ekiplerini devreye soktu. Ofis geçici olarak kapatıldı ve tüm çalışanlara evden çalışmaları tavsiye edildi. Temizlik ve ilaçlama işlemlerinin ardından dönüşe izin verildi.

Bu olay, Google’ın New York ofisinde ilk kez yaşanmıyor. 2010 yılında da benzer bir tahtakurusu vakası yaşanmıştı. Şirket, bu tür durumlara karşı hijyen protokollerini güncellemeyi planlıyor.

Ofiste çalışanlar, sosyal medyada durumu esprili bir dille paylaşsa da, vaka ciddi şekilde ele alındı. Bu tür istenmeyen durumların teknoloji devlerini bile etkileyebileceğini gösteriyor.

