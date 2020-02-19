Google, Konum İsteyen Uygulamalara Sınırlama Getiriyor

Google Play Store’da bulunan birçok uygulama, gerek duyulmamasına rağmen kullanıcılardan konum erişimi istiyor. Bu durumu gizlilik adına hoş karşılamayan Google, geliştiricilere bazı sınırlamalar getiriyor. Artık geliştiricilerin konum takibi almadan Google’dan onay alması gerekecek.

Bazı akıllı telefon uygulamaları kullanıcılardan sürekli olarak konum bilgisi alıyor. Arka planda çalışırken kullanıcının telefonunun pil ömründen çalması gibi kötü yönlere sahip bu uygulamalar, Android 10 kullanıcıları tarafından sınırlandırılabiliyor. Ayrıca bu sene kullanıma açılacak olan Android 11’in bu konum erişimini bir seferliğe indirmesi bekleniyor. Ancak bu sorunun sadece üst sürüm Android kullanıcıları için değil, genel anlamda akıllı telefon kullanıcıları için çözülmesi gerekiyor.

Google, Play Store politikasına bir değişiklik getirerek konum erişimlerini kontrol altına almayı planlıyor. Bu değişiklik, Android 10’dan daha eski sürümler kullanan kullanıcılar için gerçekleştiriliyor. Yeni kurallarla birlikte artık geliştiriciler, uygulamalarına konum erişim gereği koymadan önce onay almak zorunda olacak.

Çoğu uygulamanın konuma ihtiyacı yok

“Arka planda konum takibi yapan uygulamaları incelediğimizde çoğu uygulamanın buna ihtiyacı olmadığının farkına vardık. Bu uygulamaların büyük çoğunluğu, sadece kullanıcı uygulamayı kullandığı zaman konum takibi yaparak aynı işlevleri yerine getirebilecek durumdaydı. Kullanıcıların konum bilgilerini ne zaman paylaşacaklarını seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Uygulamalar gerek duymadıkları halde kullanıcılardan konum bilgisi almamalı.”

Yukarıdaki açıklamalarda bulunan Google, artık geliştiricilere istedikleri gibi konum isteme şansını vermeyecek. Uygulama geliştiricileri, ancak bizzat Google’dan onay alarak bu özelliği uygulamalarına ekleyebilecekler. Google Play Store inceleme ekibi, uygulamaların konum bilgisine ihtiyaç duyup duymadığına şu sorularla karar verecek: Uygulama kullanıcıya net bir işlev sunuyor mu? Kullanıcılar bu uygulamanın konum erişimi gerektirdiğini tahmin eder miydi? Konum özelliğinin uygulamanın ana işleviyle bir ilgisi var mı? Arka planda konum erişimi sağlanmasaydı aynı kullanım tecrübesi elde edilebilir miydi?

Google’ın bu kararı nisan ayında yürürlüğe girecek. Yeni uygulamalara yaptırım uygulanmaya 3 Ağustos tarihinde, eski uygulamaların denetlenip gerekirse platformdan kaldırılmasına ise 2 Kasım tarihinde başlanacak.