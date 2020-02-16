Google, 2018 yılında uygulamalar için getirilen yeni kuralları 2019 yılında uygulamaya başladı ve sonunda bu uygulamanın sonuçları, şirket tarafından kamuoyuna duyuruldu. Google, Google Play’de bulunan ve gereksiz erişim gerektiren uygulamaların neredeyse tamamını platformdan kaldırdı.

Kötücül yazılımlar, modern dünyanın en büyük teknolojik sorunlarından biri olarak biliniyor. Bu tip yazılımlar; kullanıcıların gizlilik, güvenlik, finansal birikim ve daha birçok hakkını tehlike altında bırakıyor. Bazı yazılımlar bilgi çalma amacıyla kullanılırken bazıları doğrudan maddî hırsızlık amacıyla bile kullanılabiliyor. Yetkin teknoloji şirketleri, kötü niyet içeren uygulama, yazılım ve dosyaların yayılmasını engellemek için devamlı olarak iyileştirmeler yapıyor.

Google, Google Play’de bulunan, insanların arama ve mesajlarını takip eden kötücül uygulamalarının %98’lik bir kısmının 2019 yılında platformdan kaldırıldığını duyurdu. Şirket, platformda hâlâ mesaj ve aramalara erişmeden çalışamayan bazı uygulamaların olduğunu not düştü.

2018'de yapılan uyarıdan sonra temizlik başladı

Google, 2018 yılında nedensizce arama ve mesajlara erişim izni isteyen uygulamaların Google Play’den kaldırılacağını duyurmuştu. Şirket, uygulama geliştiricilerinin bu yeni karara uyum sağlaması için 90 gün müddet verdi. Bu süreçte bazı geliştiriciler uygulamalarını bu kurala uygun hale getirdiler. Google ise sonunda 2019’da kurala uymayan uygulamaları kaldırmaya başladı. Google’ın yeni açıkladığı sonuç ise şu şekilde oldu: Google Play’deki gereksiz erişim isteyen uygulamaların %98’i kaldırıldı.

Şirketin 11 Şubat’ta yaptığı açıklamalara göre kalan %2’lik kısım, temel fonksiyonlarının sağlanması için mesaj ve arama erişimi gerektiren uygulamalardan oluştuğu için platformda bırakıldı. Bunun dışındakiler platformdan kaldırılmamak için kurallara adapte oldu ve kalan uygulamaların da kurallara uyması bekleniyor.

Google Play Protect sayesinde her türlü zararlı uygulama filtreleniyor

Bu kuralları ihlal etmemesine rağmen kullanıcılar için risk oluşturan ve bilgi çalan bazı uygulamalar da mevcut. Google; sahte VPN, anti-virüs ve oyunlardan oluşan bu kötücül uygulamaların da dahil olduğu 790 bin uygulamayı da platformdan men etti.

Google, açıklamalarına devam ederken 2019 yılında toplamda 1,9 milyar zararlı uygulamanın Google Play’den kaldırıldığını belirtti. Önceki sene kullanıcı telefonlarından bilgi sızdıran zararlı uygulamaların sayısı 1,6 milyar olarak belirlenmişti. Şirkete göre Google Play Protect, son üç yılda bu tip uygulamalara karşı harika bir iş çıkardı. Şirket, platformu koruyan güvenlik servisi hakkında şu ifadelerde bulundu: “Google Play Protect günde 100 milyardan fazla uygulamayı tarayarak kullanıcılara potansiyel güvenlik sorunları hakkında uyarılar sunuyor ve cihazlarını güvende tutmak adına bilgiler veriyor.”