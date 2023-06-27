Google'ın yapay zekâ araçlarıyla oluşturulan spam sitelerde dev şirketlere ait reklamlar gösterdiği tespit edildi. Google, bu konuda sıkı politikalar uyguladığını söylüyor olsa da yaptığımız kontrollerde, bilindik şirketlerin reklamlarını görmeye devam ediyoruz. Bu durum, internet haberciliği için büyük risk içeriyor.

Yapay zekâ, özellikle de ChatGPT gibi araçlar sayesinde hayatımızın her alanına entegre oldu. Bugün bir satır kod yazmasını bilmeyen bir birey bile, ChatGPT gibi araçlar aracılığıyla internet siteleri veya mobil uygulamalar oluşturabiliyor. Bu da internet ortamında gereksiz, düşük kaliteli, sahte ve kopya sitelerin çoğalmasına neden oldu. Yapılan bir araştırma ise dünya çapında varlık gösteren dev şirketlerin, boş yere bu sahte sitelere reklam verdiklerini gözler önüne seriyor. Hem de Google aracılığı ile...

İnternet sitelerinin güvenilirliklerini ve bu sitelerdeki yanlış bilgileri analiz eden NewsGuard tarafından yapılan bir araştırma, yapay zekâ teknolojilerinin dev şirketlerin boş yere reklam bütçesi harcamasına neden olduğunu ortaya koydu. Bu şirketler arasında, şu an için tespit edilebildiği kadarı ile Subaru, Citigroup ve GNC gibi devler bulunuyordu. NewsGuard'a göre bunlar her geçen gün biraz daha yayılacak.

Yapay zekâ ile oluşturulan bazı siteler ifşa edildi

NewsGuard'ın hazırladığı rapora göre yapay zekâ ile oluşturulmuş sitelerden bir tanesi alaskacommons.com. Site, daha girdiğiniz anda bir gariplik olduğunu hissettiriyor çünkü çok yavaş çalışıyor. Sayfadaki içerikleri gezdiğiniz zamansa kimi zaman birebir kopya, kimi zaman yapay zekâ araçları tarafından derlenmiş içeriklerle dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte NewsGuard, bunun gibi sayısız site bulunduğunu ve bunların büyük şirketlere ait reklamlar gösterdiklerini belirtiyor.

Kopya içerikler üreten bir başka site ise World Today News. Bu internet sitesindeki içeriklerin çoğu The New York Times'tan çalıntı. Siteye girdik ve bir süre gezdik. Ne yazık ki NewsGuard'ın iddiası doğru. İnternet sitesi bize Opet ve D'S damat reklamları gösterdi. İşte ispatı:

D'S damat, gösterilen reklam nedeniyle para harcadı. Çalıntı içerik üreten site ise bundan fayda sağlamış oldu. Google politikalarına göre bunun yasak olması gerekiyor!

Yaşanan anlamsız durumu daha iyi anlamanız için önce Google Ads sisteminin nasıl çalıştığından kısaca bahsedelim. Diyelim ki D'S damat, internet sitelerinde reklam göstermek için aylık 1 milyon liralık bütçe belirledi. Google, bu bütçeyi bir aylık süre boyunca otomatik olarak harcamaya başlıyor. İnsanlar internet sitelerini ziyaret ettikçe, hangi şirketlerin hedef kitleleri arasında yer alıyorlarsa o şirketlere ait reklamlar görüyorlar. World Today News temelinde çalıntı içerikler üretiyor olmasına rağmen reklam gösterebildiği için de kazanç elde ediyor.

Oysa ki Google, spam sitelerde reklam gösterilmesine izin vermiyor...

Google, internet sitelerindeki reklam gösterimleri ile ilgili "sıkı" politikalara sahip. En azından kendisi böyle diyor. Şöyle ki; eğer Google'a indexlenmiş olan bir site spam amacıyla kurulduysa veya spam içerik üretiyorsa ya da başka bir internet sitesinden kopya içerikler barındırıyorsa, reklam gösterilmesine izin verilmiyor. Yani izin verilmemesi gerekiyor. Ancak World Today News örneğinden, bu politikanın gerçekten o kadar da sıkı bir şekilde uygulanmadığı sonucuna ulaşıyoruz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Michael Aciman isimli Google sözcüsü şöyle konuştu: Platformumuzda para kazandırabilecek içerik türlerini yöneten katı politikalarımız var. Örneğin, reklamların zararlı içerik, spam veya düşük değerli içerik veya yalnızca diğer sitelerden kopyalanmış içerikle birlikte yayınlanmasına izin vermiyoruz. Bu politikaları uygularken içeriğin nasıl oluşturulduğundan çok kalitesine odaklanıyoruz ve ihlal tespit edersek reklamların sunulmasını engelliyor veya yayından kaldırıyoruz.

Michael Aciman tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği tam olarak yansıtmadığını, paylaştığımız ekran görüntüleri ile ispatlamış olduk. Eğer Google bu noktada çok daha hassas davranmaya başlamazsa bizler gibi bileğinin hakkıyla içerik üreten internet sitelerinin gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaşanabilir. Bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını az çok tahmin edebilirsiniz...