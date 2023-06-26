NASA, uzay araçlarında kullanılmak üzere ChatGPT benzeri bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı. Geliştirilen teknoloji, uzay deneyleri ve teknik aksaklıklar gibi konularda uzman olacak.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, son dönemlerde hayatımızın her yerine entegre olmaya başladı. Özellikle de ChatGPT, Mercedes-Benz ile otomobillere bile girdi. Ancak geldiğimiz son noktada, tüm bunların bile yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü yapılan açıklamalar, ChatGPT'nin çok yakında uzaya çıkacağını gözler önüne seriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotlar için ChatGPT'ye benzer bir yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Üstelik NASA, bu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda Ay'a göndereceği uzay aracına entegre edecek. NASA amacına ulaşmayı başarırsa, astronotlar için yepyeni bir dönem başlamış olacak. Peki astronotlar için özel olarak tasarlanan ChatGPT benzeri teknoloji tam olarak neler sunacak?

Yapay zekâ, uzay deneylerinden teknik sorunlara kadar her alanda kullanılabilecek!

Yapılan açıklamalara göre NASA'nın geliştireceği yapay zekâ, astronotların uzayda yapacağı deneylerden tutun da uzay araçlarındaki teknik aksaklıklar konusunda bile uzman olacak. Astronotlar, bu yapay zekâ sayesinde sayfalar dolusu rehberlerle uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Diyelim ki uzay aracında beklenmeyen bir durum oluştu. Astronotlar, yaşadıkları sorunu yapay zekâya soracaklar. Sorunu hızlıca tespit eden yapay zekâ, çözüm için yardımcı olacak.

NASA'nın yapay zekâ teknolojisi gelecek vadediyor. Neticede yeryüzünde değiliz ki yaşanan bir teknik sorun için ekip gönderilebilsin. Geliştirilecek teknoloji ile uzay ortamındaki verimsizlik, genel anlamıyla geride kalmış olacak. Ayrıca bu teknoloji ile uzay araçlarına otonom sistemler de entegre edileceği söyleniyor. Tüm bunlar kullanılabilir olduğunda, insansız uzay araçları ile eşi benzeri görülmemiş çalışmalar yapılabileceğini söyleyebiliriz. Elbette NASA'nın yapacağı çalışmaların ne zaman meyve vereceği şimdilik bilinmiyor.