Google'dan The Metropolitian Museum of Art'a Özel Doodle

Arama motoru devi Google, 1870 yılında kurulan ve bugün 151. yılını kutlayan, dünyanın en önemli müzelerinden The Metropolitan Museum of Art için özel bir doodle paylaştı.

Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, tarihin en önemli olaylarına, eserlerine ve dünyada bir iz bırakmayı başarmış kişilerin anılarına, ana sayfası üzerinden doodle olarak yer vermeye devam ediyor.

Arama motorunun tüm kullanıcılarına tekrardan hatırlattığı yeni isim, dünyanın en önemli sanat müzeleri arasında yer alan The Metropolitan Museum of Art (MET)oldu. New York, Central Park’ta yer alan müzenin 151. yılı anısına paylaşılan doodle, ülkemizde de merak konusu haline gelmiş durumda.

The Metropolitian Museum of Art'ın 151. yıl anısına paylaşılan doodle;

Metropolitan Museum of Art’ın bu kadar önemli bir yer olmasının ardındaki sebep, müzenin eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait birbirinden değerli eserleri bünyesinde bulundurması. Sadece Orta Çağ'a odaklanmış, Romanesk ve gotik eserlerin yer aldığı The Cloisters adında ayrı bir binası olan müze, Sokrates’in Ölümü, Dans Sınıfı ve Claude Monet gibi başarılı ressamların ölümsüz eserlerine ev sahipliği yapıyor.

13 Nisan, 1870 yılında kurulan Metropolitan Museum of Art, bugün 151. yılını kutluyor. Google’ın özel olarak doodle tasarladığı MET, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. MET’in ev sahipliği yaptığı birbirinden değerli eserleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.