Google, Türkiye'ye Yapacağı Devasa Yatırımın Büyüklüğünü Açıkladı!

Google, İstanbul'da gerçekleştirilen Google Cloud Day etkinliklerinde Türkiye'ye yapacağı yatırımın detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hem Google hem de paydaşlar, kesenin ağzını açmış durumdalar. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Türkiye'ye yatırım yapacağından bahsetmiştik. Google Cloud odaklı bu yatırım, Turkcell iş birliğinde gerçekleştirilecekti. Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmış durumda.

Google'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği "Google Cloud Day" etkinlikleri kapsamında konuyla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımın önemini ve büyüklüğünü ortaya koyan açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre böylesi bir yatırım ile Türkiye; veri, bulut altyapısı ve yapay zekâ gibi sektörlerde çok daha güçlü hâle gelecek.

Yatırımın büyüklüğü 3 milyar dolar!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de hayata geçirilecek Google Cloud bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Turkcell ve diğer paydaşların katkısı ile yatırımın toplam 3 milyar dolara ulaşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a göre böyle büyük bir yatırım, diğer yatırımları da tetikleyecek.

Anlaşma ile ilgili detaylı bilgi için:

Google ile Turkcell arasındaki iş birliğinin gerçekten önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Zira böyle bir hamle ile Google, çok daha fazla hizmetini Türkiye'de erişime açabilecek. Bu sayede hem küçük çaplı işletmeler hem de kurumsal müşteriler, Google hizmetlerini daha efektif bir şekilde kullanma imkânı yakalamış olacaklar. Bakalım Google, bu dev yatırım ile Türkiye'deki dijital dünyayı nasıl değiştirecek...