Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Google TV, 2025'in En Çok İzlenen Film ve Dizilerini Açıkladı

Google'ın farklı farklı platformlara ulaşma, film satın alıp kiralama gibi birçok özellik sunan Google TV hizmeti, 2025 yılının en çok izlenen film ve dizilerini açıkladı.

Google TV, 2025'in En Çok İzlenen Film ve Dizilerini Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2025 yılı artık yavaş yavaş sona eriyor. Bu yüzden de farklı farklı platformlardan 2025’de kullanıcıların neler yaptığını bizlere gösteren özetler yayımlandığını görüyoruz. Şİmdi ise bunlar arasında Google’ın akıllı televizyon platformu Google TV de eklendi. Google TV, 2025 yılına dair bilgiler paylaştı.

Google tarafından paylaşılan blog gönderisinde 2025 yılında Google TV’de kullanıcıların en çok ilgisini çeken yapımlarına yer veriliyor. Yani bu yılın en çok izlenen film ve dizileripaylaşılmış. Öte yandan kanallara da yer verilmiş.

Google TV’de 2025’in en çok izlenen film ve dizileri

Filmler

fil

  • Superman
  • Sinners
  • The Pickup

Film listesine baktığımızda James Gunn yönetimindeki yeni DC evrenini başlatan ve izleyenlerden beğeni toplayan Superman filmini görüyoruz. Ayrıca yılın en iyi filmleri arasında gösterilen Ryan Koogler imzalı ve Michael B. Jordan başrollü vampir temalı korku/aksiyon filmi Sinners da çok fazla izlenmiş. Bunlar dışında Eddie Murphy’nin oynadığı komedi ve polisiye filmi The Pickup yer alıyor.

Diziler

diz

Reacher The Last of Us Love Island USA

Dizi tarafına geldiğimizde ise Prime Video’nun aksiyon ve suç türündeki Alan Ritchson başrollü Reacher dizisini görüyoruz. Ona Naughty Dog’un ünlü oyunundan uyarlanan ve bu sene 2. sezonu çıkan The Last of Us eşlik ediyor. Üçüncü olarak da reality show olan **Love Island USA **var.

Kanal tarafında ise 2025’te kullanıcıların en çok tercih ettiği canlı kanallar, ülkemizde ismini muhtemelen hiç duymadığımız ABD’de popüler olan SNL Vault, The Real Houewives Vault ve American Ninja Warrior olarak açıklandı.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim