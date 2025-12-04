Google TV, 2025'in En Çok İzlenen Film ve Dizilerini Açıkladı

Google'ın farklı farklı platformlara ulaşma, film satın alıp kiralama gibi birçok özellik sunan Google TV hizmeti, 2025 yılının en çok izlenen film ve dizilerini açıkladı.

2025 yılı artık yavaş yavaş sona eriyor. Bu yüzden de farklı farklı platformlardan 2025’de kullanıcıların neler yaptığını bizlere gösteren özetler yayımlandığını görüyoruz. Şİmdi ise bunlar arasında Google’ın akıllı televizyon platformu Google TV de eklendi. Google TV, 2025 yılına dair bilgiler paylaştı.

Google tarafından paylaşılan blog gönderisinde 2025 yılında Google TV’de kullanıcıların en çok ilgisini çeken yapımlarına yer veriliyor. Yani bu yılın en çok izlenen film ve dizileripaylaşılmış. Öte yandan kanallara da yer verilmiş.

Google TV’de 2025’in en çok izlenen film ve dizileri

Filmler

Superman

Sinners

The Pickup

Film listesine baktığımızda James Gunn yönetimindeki yeni DC evrenini başlatan ve izleyenlerden beğeni toplayan Superman filmini görüyoruz. Ayrıca yılın en iyi filmleri arasında gösterilen Ryan Koogler imzalı ve Michael B. Jordan başrollü vampir temalı korku/aksiyon filmi Sinners da çok fazla izlenmiş. Bunlar dışında Eddie Murphy’nin oynadığı komedi ve polisiye filmi The Pickup yer alıyor.

Diziler

Reacher The Last of Us Love Island USA

Dizi tarafına geldiğimizde ise Prime Video’nun aksiyon ve suç türündeki Alan Ritchson başrollü Reacher dizisini görüyoruz. Ona Naughty Dog’un ünlü oyunundan uyarlanan ve bu sene 2. sezonu çıkan The Last of Us eşlik ediyor. Üçüncü olarak da reality show olan **Love Island USA **var.

Kanal tarafında ise 2025’te kullanıcıların en çok tercih ettiği canlı kanallar, ülkemizde ismini muhtemelen hiç duymadığımız ABD’de popüler olan SNL Vault, The Real Houewives Vault ve American Ninja Warrior olarak açıklandı.