Kendi Yapay Zeka Ajanlarınızı Tasarlayıp Yönetebileceğiniz Google Workspace Studio Kullanıma Sunuldu

Google, dakikalar içinde yapay zekâ ajanı oluşturmanızı sağlayan Workspace Studio'yu kullanıma sundu. Oluşturduğunuz ajanları, tüm Google hizmetlerinde kullanabileceksiniz.

Kendi Yapay Zeka Ajanlarınızı Tasarlayıp Yönetebileceğiniz Google Workspace Studio Kullanıma Sunuldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da iyi hâle gelirken bu konuda en çok öne çıkan şirketlerden biri şüphesiz Google. Teknoloji devi, yapay zekâyı hizmetlerine entegre ederek kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamasını sağlamaya çalışıyor. Şimdi ise özellikle iş konusunda çok işinize yarayacak bir gelişme yaşandı.

Google, yepyeni bir otomasyon aracı olan Workspace Studio’yu resmen kullanıma sundu. Bu araç, Gemini 3’ün çok moldu anlayışıyla desteklenerek kullanıcının yapay zekâ ajanları tasarlamasını, yönetmesini ve paylaşmasını sağlıyor. Aslında ilk olarak nisanda duyurulmuştu ancak şimdi resmen piyasaya sürüldü. Buradaki bağlantıdan ulaşmak ve ücretsiz denemek mümkün.

Google’ın üretkenlik uygulamalarıyla tam entegrasyon sunacak

Daha öncesinde Workspace Flows olarak bilinen Workspace Studio, temel olarak Gmail, Chat, Drive ve diğer Google üretkenlik uygulamalarıyla tam entegrasyon sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkacak. Böylece hiçbir kod bilgisi gerekmeden basit görevlerden karmaşık iş akışlarına kadar günlük işleri otomatikleştirmek için dakikalar içinde ajanlar oluşturabileceksiniz, onları Google hizmetlerinde kullanabileceksiniz.

Her Google uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan Gemini’ın yanında bir kısayol da sunulacak. Böylece ajanlara kolay erişim sağlanabilecek. İş akışınızı otomatikleştirmesiyle herkese kolaylık sağlaması amaçlanan bu ajanların Gemini’ın mantık, bağlam anlama ve üretkenlik yetenekleriyle üretilebileceğini belirtelim. Ajanların problemleri mantık yürüterek çözebileceği ve aynı zamanda yeni bilgilere uyum sağlayabileceği de aktarılmış.

Birkaç örnek verelim. Örneğin Gmail’de kullanılacak bir ajan istiyorsunuz. Studio’ya bunu belirtip ne yapmasını istediğinizi söylemeniz yeterli. Dakikalar içinde o ajanı oluşturup kullanmanıza imkân tanıyor. Ya da bir müşteri temsilcisi arayışındasınız ve yapay zekâyı kullanmak istiyorsunuz. Gemini’dan böyle bir ajan oluşturup mail’lere müşteri temsilcisi olarak yanıt verecek bir ajan ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Google Yapay Zeka

