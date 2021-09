Normalde Görmeye Alışık Olmadığımız 20 Sıra Dışı Hayvan

Bugün sizlere, normalde görmeye alışık olmadığımız fakat bizlerle aynı gezegende dolaşan sıra dışı hayvanları derledik. Listemizde boynuzlu, hatta kollu örümceklerden avlanmak için eşsiz yeteneklere sahip olan hayvanlara kadar birçok tür bulunuyor.

Doğa, bizleri her seferinde şaşırtmayı ve kendine hayran bırakmayı başarıyor. Göz alıcı güzellikteki hayvanlarıyla, eşsiz manzaralarıyla, sunduğu besinler ve acımasız kurallarıyla doğanın döngüsündeki mükemmellik tartışılmaz. Bugün sizlere, bu eşsiz doğada var olan, kimi bizlere çok yakın kimi ise oldukça uzak olan ve normalde görmeye alışık olmadığımız 20 sıra dışı hayvanı derledik.

Hayvanların bir kısmı aynı türün farklı örnekleri olarak karşınıza çıkacak. Buna ek olarak örümcekleri ya da sürüngenleri görmeyle ilgili sorunlarınız varsa bol bol göreceğinizin bilincinde olarak listeye geçmenizi tavsiye ediyoruz. Karşınızda günlük hayatta görmeye alışık olmadığımız birbirinden sıra dışı 20 hayvan:

Büyük camgöz

Büyük Camgöz, dünyanın en büyük ikinci balığı olarak bilinen bir tür. 8 metreyi bulan uzunlukları, 1,5 metrelik ağız genişlikleri ve 5 tona kadar ulaşabilen ağırlıklarıyla karşılaşmak istediğiniz bir tür olmayacağı kesin.

Hello Kitty tırtılı

Dünyanın en tatlı larvasıyla tanışın. Chinese buhsbrown kelebeğinin larva hali olan bu tatlı hayvan, Hello Kitty’ye fazlaca benzediğinden onun ismiyle anılıyor

Tavus kuşu örümceği

Avsutralya’ya özgü bir tür olan Tavus Kuşu Örümceği oldukça küçük bir tür. En azından erkek olanlar için böyle söylemek doğru olur. Dişisi daha az renkli olan bu türlerin, arka kısımlarındaki abdomenlerini kaldırarak dans ettikleri videoları görmüş olabilirsiniz. Dişisini bu şekilde etkilemeye çalışan erkekler eğer dişiyi etkilemeyi başaramazsa anında öğün oluyorlar.

Meksika köstebek kertenkelesi

İlk bakışta kolları olan bir solucan olduğunu düşünebileceğiniz Meksika köstebek kertenkelesi, küçük ellerini, kazmak ve ortalıkta dolaşmak için kullanıyor. Şaşırtıcı şekilde solucanı ya da yılanı andıran bu canlı, kertenkele ailesine daha yakın.

Macracantha - Boynuzlu örümcek

Her an portal açabilirmiş gibi görünen bu örümcek türü -diğerleri gibi belli ölçüde zehirli olsa da- insanlara büyük zarar teşkil etmiyor. Elbette her örümcek ısırığında olduğu gibi temas halinde herkesin doktora başvurması gerekiyor. Ülkemizde görülen bir tür olmasa da karşı karşıya geldiğinizde, -yine çoğu örümcek türünde olduğu gibi- kışkırtmadığınız sürece zararsız olduğunu söyleyelim.

Altın köstebek

Oldukça tatlı görünen bu hayvanın gözleri bulunmuyor. Onun yerine inanılmaz derecede gelişmiş titreşim ve ses duyularıyla gezinip avlanıyor.

Ölü yaprak kelebeği

İsminin hakkını vererek eşsiz bir kamuflaj ortaya koyan Ölü yaprak kelebeği, pek de uzaklara uçmuyor ve zamanının çoğunu çalıların üstünde dinlenerek geçiriyor.

Pinokyo kertenkelesi

Ekvador'da bulunan küçük bir tür olan Pinokyo kertenkelesi, adını, tahmin edebileceğiniz üzere uzun burnundan alıyor. Söz konusu türün soyu güncel olarak tehlikede.

Zürafa biti

“O uzun boynu nerelerde kullanıyorlar?” diye soracak olursanız çiftleşme döneminde aktif olarak kullanıyorlar. Ana vatanı Madagaskar olan bu tür, boynunu sadece dişi için başka bir erkekle kavga ederken kullanıyor. Söz konusu boynunun uzunluğu da kendisine zürafa ismini kazandırmış.

Asyalı çim kertenkelesi

Uysal bir tür olan Asyalı çim kertenkelesini özel kılan şey hem değişkenlik gösteren desenleri hem de vücuduna göre oldukça uzun olan kuyrukları. Söz konusu tür, evcil hayvan olarak sıkça tercih ediliyor.

Siyah deniz şeytanı (Black Seadevil)

Kambur fener balığı olarak tanımlayabileceğimiz bu tür, adeta en karanlık dünyalardan bizimkine transfer olmuş gibi görünüyor. Neyse ki en büyükleri maksimum 18 cm'e kadar çıkabiliyor.

Port Jackson köpek balığı

Diğer birçok köpek balığı türünde olduğu gibi, uzmanlar Port Jackson türünün de insanlara tehdit oluşturmadığını söylüyor. Elbette bu, tek ısırıkla büyük zarar verme potansiyeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Harpia kartalı

Ölüm haberinizi vermeye gelmiş gibi sizlere bakan Harpia kartalı, 8 ile 10 kg arasında bir ağırlığa ulaşabiliyor. 13 ile 15 cm arasında pençe uzunluğuna sahip olan kartalların kanat açıklığı 2,2 metreyi bulabiliyor.

Dracula papağanı

Normal şartlarda farklı renkleriyle görüntü şöleni haline gelen papağanlar herhalde en çok bu kadar havalı görünebilirdi. Maalesef bu türün de soyu tehlikede.

Sakabula

İsmini Uzun kuyruklu dul kuş (Long tailed widowbird) şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz bu türün kuyruğu kendi içinde büyük önem taşıyor. Çünkü dişiler, -genetik kalitelerini öne çıkardığından- daha uzun kuyruğa sahip olan erkekleri tercih ediyor.

Paslı kedi - Rusty-Spotted Cat

Dünyanın en küçük vahşi kedisi olarak anılan bu tür, Paslı kedi ismiyle ülkemizde anılıyor. Soyu tehlikede olan söz konusu tür, geceleri avlanmayı tercih ediyor.

Amblypygi - Bana ellerini ver örümceği

Daha önce elinizi tutabilen bir örümcek hayal ettiniz mi? Kırbaç örümceği ismiyle anılan türün ısırığı yine diğer örümceklerde olduğu gibi insanlara zarar vermiyor. Fakat elinize alma şansınız olursa ufak çimdiklemelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

8 noktalı yengeç örümceği

Çoğunlukla çiçeklerin üstüne yerleşip, yaklaşan arılarla beslenen bu tür de yine zehirli fakat insan derisinin altına geçecek kadar gücü bulunmadığından pek de zarar teşkil etmiyor. Yine de büyük olanlarıyla karşı karşıya kalındığında acı dolu ısırıklar ortaya çıkabilir. Genel olarak zararsız olduklarını söyleyebiliriz.

3 boynuzlu Jackson Bukalemunu

İsmini, kafasındaki 3 boynuzdan alan bu türün erkek olanları en fazla 30 cm uzunluğa ulaşabiliyor. Dişilerde ise maksimum uzunluk 18 ile 20 cm arasında.

Alev salyangozu - Fire snail

Malezya’nın dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan bu salyangoz türü, siyah kabuğu ve parlak kırmızı ile turuncu arasında değişen rengiyle dikkat çekiyor.

Bonus: Poltys (Evet gerçek bir örümcek)

Korku filmlerinden fırlamış gibi görünen bu örümcek tamamen gerçek. Oldukça sağlam bir kamuflaj yeteneğine sahip olan tür, gün ışığında kapanarak adeta bir yaprak gibi olduğu gibi yerde bekliyor. Gece ise avlanmaya başlıyor. Normalde fotoğraftaki gibi fazla renkli değil, kahverengi olarak görülüyorlar.

Bahsettiğimiz hayvanlar dışında sizin bildiğiniz, gündelik hayatımızda görmeye alışık olmadığımız farklı hayvanlar varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.