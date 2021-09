Komedi Doğal Yaşam 2021 Fotoğrafçılık Ödülü Adayları

Komedi Doğal Yaşam Fotoğrafçılık Ödülü için 2021 yılının adayları belli oldu. Yarışmaya katılan fotoğrafçıların amacı ise doğal yaşamın korunmasını mizahi fotoğraflarla desteklemek.

Hayvanların her hali güzel, her hali etkileyici. Doğadaki canlı çeşitliliği, türlerin farklı yapıları ve her birinin gizemleri hayvanlar alemini pek çok kişi için çok çekici hale getiriyor. Komedi Doğal Yaşam Fotoğraf Ödülleri de bu alemi mizahi bir şekilde korumayı amaçlıyor.

İlk defa 2015 yılında düzenlenen yarışmanın 2021 yılı finalistleri belli oldu. Yarışmanın organizatörlerinden olan Paul Joynson-Hicks MBE, yaptığı açıklamada yarışmaya 7000'den fazla fotoğrafın katıldığını söyledi. Kazanan fotoğraf ise 22 Ekim'de belli olacak. İşte finale kalan 23 aday:

"Kız duydun mu Hanife'nin küçük oğlan Roket Rakun olmuş"

Yılan yap kardeşim kendini

Uçmicam işte, hıh!

Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben

Abi tamam teslim oluyorum

Bir türlü çalıştıramadığım kodu kıdemli iş arkadaşım hemen çalıştırmıştır:

Manha Manha!

Uyku basması böyle bir şey

O dalı oraya kim koydu ya?

Napim

"+Atçılık oynayalım mı?

-Oğlum zürafayım ben!"

Bi mevzu mu vardı bilader?

Canım ağacım benim

"Meh!" bakışı attığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Her memeli türünün erkek bireylerinin anlayabildiği acı

Burası niye başka renk?

Allah'ım gör halimi!

Yaa demesene öylee

Hanım hanım bunlar benim yavrularım

Tamam saklandın görmedik tamam

Tut beni

Kanka sana Elvis yapayım mı?

Kışlık odun da mı kesmeyek?