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  • Komedi Doğal Yaşam 2021 Fotoğrafçılık Ödülü Adayları

Şapşikler Sizi: Komedi Doğal Yaşam 2021 Fotoğrafçılık Ödülü Adayları Belli Oldu

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Komedi Doğal Yaşam Fotoğrafçılık Ödülü için 2021 yılının adayları belli oldu. Yarışmaya katılan fotoğrafçıların amacı ise doğal yaşamın korunmasını mizahi fotoğraflarla desteklemek.

Hayvanların her hali güzel, her hali etkileyici. Doğadaki canlı çeşitliliği, türlerin farklı yapıları ve her birinin gizemleri hayvanlar alemini pek çok kişi için çok çekici hale getiriyor. Komedi Doğal Yaşam Fotoğraf Ödülleri de bu alemi mizahi bir şekilde korumayı amaçlıyor.

İlk defa 2015 yılında düzenlenen yarışmanın 2021 yılı finalistleri belli oldu. Yarışmanın organizatörlerinden olan Paul Joynson-Hicks MBE, yaptığı açıklamada yarışmaya 7000'den fazla fotoğrafın katıldığını söyledi. Kazanan fotoğraf ise 22 Ekim'de belli olacak. İşte finale kalan 23 aday:

"Kız duydun mu Hanife'nin küçük oğlan Roket Rakun olmuş"

rakunlar

Yılan yap kardeşim kendini

yılan

Uçmicam işte, hıh!

kartal

Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben

Abi tamam teslim oluyorum

kartal

Bir türlü çalıştıramadığım kodu kıdemli iş arkadaşım hemen çalıştırmıştır:

su samuru

Manha Manha!

7

Uyku basması böyle bir şey

uyku

O dalı oraya kim koydu ya?

kaza

Napim

napim

"+Atçılık oynayalım mı?
-Oğlum zürafayım ben!"

zürafa

Bi mevzu mu vardı bilader?

iguana

Canım ağacım benim

maymun

"Meh!" bakışı attığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

güvercin

Her memeli türünün erkek bireylerinin anlayabildiği acı

maymunlar

Burası niye başka renk?

maymunlar

Allah'ım gör halimi!

kanguru

Yaa demesene öylee

fok

Hanım hanım bunlar benim yavrularım

böcek

Tamam saklandın görmedik tamam

ayıcık

Tut beni 

sincaplar

Kanka sana Elvis yapayım mı?

elvis

Kışlık odun da mı kesmeyek?

kaplan
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