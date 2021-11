Yüksek hız ve sorunsuz bağlantı sağlayan bir internete sahip olmak hepimizin hayali. Bugün internete dair tüm sorunlarımı çözen Huawei AX3 Wi-Fi 6 Plus ile yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşmak istiyorum.

Yavaş ve sürekli kopmalar yaşayan bir internet bağlantısının işlerimizi nasıl aksattığını ve can sıkıcı olduğunu biliyoruz.

Ben de bu can sıkıcı duruma bir son vermek istedim ve dünyanın ilk 6 Plus teknolojisini destekleyen Wi-Fi’ı HUAWEI AX3 6 Plus’ı denedim. Gelin özelliklerini hep beraber inceleyelim!

Huawei Wi-Fi 6 Plus’ı kullanmaya başlar başlamaz ilk dikkatimi çeken şey yüksek hızı oldu:

Wi-Fi 6 Plus’tan önce, günümüzde çoğu cihaz tarafından kullanılan Wi-Fi 5’i kullanıyordum. Normalde video izlerken, oyun oynarken, sosyal medyada dolaşırken veya çalışırken takılan; yavaşlayan bir internet bağlantım vardı. Sık sık sayfa yenilemek zorunda kalıyordum. Benim gibi günün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenler, bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu bilir. Ama Huawei 6 Plus ile bu problemlerin hiçbirini yaşamadım diyebilirim.

Peki neden 6 Plus’ta bu takılmaları ya da yavaşlığı yaşamıyorum? Nedenlerini şu şekilde açıklayabilirim: Huawei 6 Plus’a, Wi-Fi 5’e göre 3 kat daha fazla hız, 4 kat daha büyük kapasite ve 2/3 düşük gecikme özellikleri eklenmiş. Bu özellikler de internetinizin genel hızını artırıyor, aynı anda çok daha fazla cihazı Wi-Fi’a bağlamanıza ve internete bağlanırken çok daha hızlı yanıt almanıza olanak tanıyor. Wi-Fi 6’da, artan taleplerle başa çıkmak için Wi-Fi 5’e göre birçok iyileştirme yapılmış.

Beni etkileyen diğer bir özelliği de kaç farklı cihazla bağlanırsanız bağlanın, sorunsuz ve çoklu bir internet deneyimi sunması:

Evde yalnız değilseniz, diğer bir kişi Wi-Fi’a bağlandığı anda internette yavaşlama problemleri yaşamanız olası. Ben de Wi-Fi 5 kullanırken bu sorunu çokça yaşıyordum. Evin diğer üyeleri bir şeyler izlerken ya da çalışırken internetim yavaşlıyor; kısa videolar izlemek bile işkence hâline geliyordu. Wi-Fi 6 Plus’ın en sevdiğim özelliklerinden biri de internetinizi çok sayıda cihaza, yüksek verimlilikle ve sorunsuz bir şekilde bağlayabiliyor olmanız.

AX3 6 Plus, OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojisi sayesinde, aynı anda birden çok cihaza veri gönderebiliyor ve alan ne kadar kalabalık olursa olsun farklı kullanıcılara, cihazlara bağlanabiliyor. Daha güvenli bir bağlantı sunduğunu da ekleyebilirim.

Kapıyı kapatınca çekmeyen internete son: AX3 Wi-Fi 6 Plus, duvarları ve zeminleri kolayca aşabiliyor:

Bu durumu aranızda mutlaka yaşayanlar vardır. Evin belirli bölgelerinde Wi-Fi çekmez, odanın kapısını Wi-Fi çekmiyor diye kapatamazsınız. Ben de az Wi-Fi’ın dibinde film, dizi izlemedim. Neyse ki Wi-Fi 5’te yaşadığımız bu problem de Wi-Fi 6 Plus ile çözüme kavuşuyor. Kablosuz sinyaller, duvarlar ve zeminler gibi katı nesnelere kolayca nüfuz edebiliyor, çok daha iyi ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.

Çift Güç Amplifikatörlü daha güçlü sinyaliyle Wi-Fi ölü bölgelerini kolayca yönetebiliyor, zayıf bağlantıları güçlendirebiliyor ve kablosuz kapsama alanını genişletebiliyorsunuz. Artık Wi-Fi’ın dibinde oturmama ya da odamın kapısını açık bırakmama gerek kalmadı! :) Özellikle HUAWEI Wi-Fi 6 Plus özellikli telefonlarla kullandığınızda, önünüzdeki tüm engelleri aşarak kusursuz bir internet deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

...ve gelelim son olarak HUAWEI AX3 Wi-Fi 6 Plus’ın bu yüksek hızı ve sorunsuz internet bağlantısını koruyup koruyamayacağına:

Bu özelliklerin hepsi iyi güzel ama AX3 Wi-Fi 6 Plus bu özellikleri korumayı becerebilecek mi? Bunun cevabını da bizzat deneyimledim; cevabı evet. AX3, HUAWEI HarmonyOS ile yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış. AX3 Wi-Fi 6 Plus ile uygulama katmanı, çekirdek katmanı ve sürücü katmanı dahil olmak üzere birçok yönden sistematik optimizasyon ile kararlılık sorunlarının üstesinden gelmek amaçlanmış.

Yani Wi-Fi 5’teki gibi ilk zamanlardaki hızını ve bağlantı verimliliğini zamanla kaybetmediğini söyleyebilirim. Tüm bu özelliklere bakıldığında, HUAWEI AX3 Wi-Fi 6 Plus’ın piyasada çok fazla rakibinin olmadığını anlıyoruz zaten!

Huawei Wi-Fi 6 Plus için yeni yol arkadaşım oldu diyebilirim. 6 Plus’ın benim için en önemli avantajları, yüksek hızı, sorunsuz bağlantı verimliliği ve duvarları aşabilen güçlü sinyali. Üstelik çoklu ve sorunsuz bağlantı imkanı sunması da çok büyük bir artı. Sen de çok daha konforlu bir internet deneyimi yaşamak istersen, Huawei Wi-Fi 6 Plus’a bir şans verebilirsin bence! :)