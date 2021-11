Huawei, HONOR ile ilgili yeni bir karar aldı. Şirkete ait tescilli markaların tamamının devrini gerçekleştiren Huawei, böylelikle HONOR ile arasındaki bağı tamamen koparmış oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Donald Trump'ın yönetiminde olan ABD hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye savaş açmıştı. Hükümetin iddiasına göre Huawei, Çin için çalışıyor ve casusluk yapıyordu. Bu mesele yüzünden ABD'li teknoloji devlerinin Huawei ile ortak olmaları yasaklandı. Alınan kararlar üzerine Google ile iş birliği yapamaz hale gelen Huawei, özellikle de akıllı telefon sektöründe çok büyük bir darbe yemişti.

Huawei'nin yaptırımlar nedeniyle zorda kalması üzerine attığı adımlardan bir tanesi de alt markalarından bir tanesi olan HONOR'u satmak olmuştu. Çaresiz kaldığı için böyle bir adım atmak zorunda kalan Huawei, şimdi HONOR'la olan tüm bağıntısını resmen kesti. Çin Fikri Mülkiyet İdaresi'nin veritabanında yer alan bilgiler, Huawei'nin HONOR'a ait olan 700 tescilli marka hakkını da devrettiğini gözler önüne seriyor.

Tescilli markaların devri, HONOR'un önünü açacak

Huawei'nin HONOR'la tüm bağını koparmasıyla HONOR'un yeni sahibi, Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. olmuş oldu. Huawei artık, HONOR'u yalnızca sözde destekleyebilecek. Şirket ile ilgili herhangi bir söz söyleme hakkına sahip olmayacak. Ancak bu durum, HONOR'un işine yarayacak. Zira HONOR, atılan son adımla artık Huawei ile hiçbir bağı kalmamış olan bir firma.

HONOR ile Huawei ortaklığının kağıt üzerinde de bitmiş olması, HONOR hayranlarını sevindirecek bir gelişme. Çünkü HONOR, bundan sonra piyasaya süreceği akıllı telefonlar için Google ile iş birliği yapabilecek. Bu da HONOR markalı akıllı telefonlarda Google Mobil Servisleri'nin kullanılabileceği anlamına geliyor...

Çin Fikri Mülkiyet İdaresi'nin veritabanından alınan bir görüntü