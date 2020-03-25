Koronavirüs Belirtilerinden Biri Göz Kızarıklığı

Koronavirüs ile enfekte olup olmadığınızı anlamak için gözlemlenen bazı temel işaretler her gün konuşulmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından virüsün belirtileri olarak açıklanan yüksek ateş, solunum güçlüğü, halsizlik gibi semptomlara bir yenisi daha eklendi. Bir hemşire, kızarmış gözlerin de COVID-19 için önemli bir belirti olduğunu iddia etti.

Dünyayı etkisi altına alıp kısa sürede çeşitli ülkelerden pek çok kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler ve iddialar gelmeye devam ediyor. Ateşten kuru öksürüğe, halsizlikten solunum güçlüğüne koronavirüsün çeşitli kötü yan etkileri ve belirtileri olduğu artık herkesçe biliniyor. Hastalık tanındıkça ve uzmanlar tarafından yeni hastalar tecrübe edildikçe sürekli yeni belirtiler ortaya çıkıyor.

Yeni belirti göz kızarıklığı

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington'da bulunan Yaşam Bakım Merkezi'nde görev yapan hemşire Chelsey Earnest, hastaların COVID-19'a sahip olmalarındaki 'en önemli' işaretin gözde kızarıklık olduğunu iddia etti. Earnest, CNN ile yaptığı röportajda konuyla ilgili olarak koronavirüsle enfekte olmuş hastalarda alerji belirtilerindeki gibi gözlerin dikkat çektiğini belirtti. Hemşirenin aktardığına göre hastalarda gözün beyaz kısmı kırmızı olmuyor, sanki gözlerin dış tarafında kırmızı göz farı var gibi bir görüntü oluşuyor.

Earnest'in bu uyarısının, uzmanların pembe gözler veya konjonktivitin, koronavirüslü kişilerin yaklaşık %1 ila 3'ünde geliştiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra geldiğini de ekleyelim. Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin açıklaması ise şu şekilde: “Kızarık gözlü birini görürseniz panik yapmayın. Bu belirti kişinin koronavirüs ile enfekte olduğu anlamına gelmez.”

Uzmanlar, virüsün enfekte olmuş bir kişinin gözlerinden veya sıvıyı taşıyan nesnelerden o sıvıya dokunma yoluyla yayılabildiği konusunda ise hemfikir. Buna dayanarak Amerikan Oftalmoloji Akademisi sözcüsü Dr. Sonal Tuli yaptığı açıklamada, “Koronavirüs hakkında çok fazla endişe olmasına rağmen, sağduyu önlemlerinin enfekte olma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini hatırlamak önemlidir. Bu yüzden ellerinizi çok iyi yıkayın, lens hijyenine dikkat edin ve burnunuza, ağzınıza ve özellikle gözlerinize dokunmaktan veya ovalamaktan kaçının” tavsiyelerinde bulunuyor. Ülkemizde de vakaların ve can kayıplarının artmaya başladığı şu günlerde gelecek tüm yeni haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.