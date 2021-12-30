O dönem hiç farkında olmasak bile bugün kullandığımız gelişmiş internet sisteminin temellerini atan GPRS sistemi, uzun süre kullanıldı ve yeni nesil internetin gelişmesini sağladı. Gelin GPRS nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruların yanıtlarını tüm detaylarıyla yakından inceleyelim.

5G kalitesindeki internet bağlantısından bahsettiğimiz bugünlerde şöyle bir dönüp geriye baktığımız zaman mobil kablosuz internetin atası olarak GPRS sistemini görüyoruz. Bu sistem, o güne kadar görülmemiş bir şekilde veri iletişimi sağlıyordu. GPRS sisteminin attığı temeller sayesinde 3G kalitesindeki internet bağlantısı geliştirildi ve olaylar gelişerek bugüne kadar geldik.

GPRS sistemi tarafından sunulan kablosuz internetin bağlantı kalitesi ve hızı elbette bugünün koşullarıyla kıyaslanamaz. Ancak özellikle metin ve ses yoğunluklu verilerin paylaşımı sırasında ortaya sunduğu hizmet gerçek anlamda takdire şayandı. Bu nedenle uzun yıllar 3G internetin altyapısı olarak kullanıldı. Gelin GPRS nedir, ne işe yarar soruları üzerinden bugünün internetini borçlu olduğumuz bu sistemi yakından tanıyalım.

GPRS nedir?

General Packet Radio Service, kısaca GPRS, Türkçesi ile Genel Paket Radyo Sistemi; henüz mobil internetten bahsedilmeyen 2G telefon şebekelerinde çevrimiçi veri aktarımını sağlayan bir sistemdir. Standart GSM sisteminden çok daha hızlı bir aktarım sunduğu için farklı versiyonları 2.5G ve 2.75G gibi isimlerle de anılmıştır.

Standart bir GPRS sisteminin sunduğu aktarım hızı maksimum 9.6 kbit/s olarak kullanılıyordu. Bu sistemin temel amacı GSM ile internet arasında bir bağlantı kurmak ve kullanıcılarına hareket halindeyken internet bağlantısı sunmaktı. 3G kalitesinde internet kullanılmaya başladığı zaman bile GPRS uzun yıllardır bu sistemin altyapısı olarak kullanıldı.

GPRS ne işe yarar?

GPRS sistemi, GSM kullanıcılarına temel bir internet hizmeti sağlar. Kullanımı kolaydır çünkü mevcut GSM sisteminin üzerine kurulabilir. Paket taşıma prensibi ile çalışır. Mobil GSM istasyonlarındaki veriyi alarak direkt olarak paket anahtarlamalı ağlara yönlendirir. Bildiğimiz internet bağlantısı işte.

GPRS sisteminin en güncel sürümleri IP, X.25 ağlar ve genel internet ağı tarafından desteklenmektedir. Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan GPRS sistemi, ses ve temel veri aktarımı dışında da yüksek boyutlu verileri aktarmak için kullanılmıştır. Ancak sınırlı bir aktarım sunduğu için elbette günümüz şartları ile kıyaslanamaz.

GPRS sisteminin öne çıkan özellikleri:

Çevirmeli bağlantı yerine çevrimiçi bağlantı sistemi sundu.

GSM operatörlerine mevcut sistemleri üzerinden internet hizmeti sunma imkanı verdi.

3G, EDGE ve WCDMA sistemlerinin ana çekirdeğini oluşturdu.

Açık mimari yapıya sahipti.

IP hizmetleri her zaman tutarlıydı.

Aynı altyapı tüm arayüzler için uyumluydu.

Telefon hizmetine entegre olduğu için tek altyapı üzerinden hizmet verebiliyordu.

IP sektör yatırımlarının önünü açtı.

Mevcut altyapı inovasyonlarının önünü açtı.

Kolay hesaplanabilir faturalama sistemine sahipti.

GPRS sisteminin evrimi:

GPRS öncesi sistem, bildiğimiz standart çevirmeli bağlantı sistemidir. GPRS’in devreye girmesi ile birlikte aynı altyapı üzerinden paket anahtarlama sistemi ile internet erişimi sağlandı. Bu sistemin 3G kalitesindeki internetin de çekirdeğini oluşturduğunu söylemiştik ancak arada bir de EDGE sistemi var.

Enhanced Data rates for GSM Evolution, kısaca EDGE: GPRS sisteminden biraz daha hızlı, 3G sisteminden biraz daha yavaştı. Bu bağlamda EDGE için 2.9G diyenler de var. EDGE yerini hızla 3G kalitesindeki internete bıraktı. Sonra bildiğiniz gibi 4G ve bugün artık 5G kalitesinden bahseder olduk. Yani GPRS bu işin temellerini atarak bugünün yüksek hızlı internetinin gelişmesinin önünü açmıştır.

Mobil veri nedir bilmediğimiz zamanlarda cep telefonlarımızda internetle tanışmamızı sağlayan GPRS nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistemin günümüz internet teknolojisine sağladığı önemli katkılardan bahsettik.