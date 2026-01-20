Tümü Webekno
GPS'i Geliştiren ve Tüm Dünyayı Kaybolmadan Gezebilmemizi Sağlayan Matematikçi Gladys West Hayatını Kaybetti

GPS'e ilham veren matematiksel modelleri geliştiren Dr. Gladys West, 95 yaşında hayatını kaybetti. Gelin bir kez daha West'in yolculuğuna göz atalım...

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GPS olmadan bir gününüzü hayal edebiliyor musunuz? Yol bulmaktan acil durum müdahalelerine, uçak seferlerinden günlük randevulara kadar hayatımızın merkezinde yer alan bu teknolojinin temelinde adı uzun yıllar bilinmeyen bir matematikçi... Dr. Gladys West vardı. GPS’e ilham veren matematiksel modelleri geliştiren West, 95 yaşında hayatını kaybetti.

1930 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde doğan Gladys West, Jim Crow yasalarının baskıcı koşullarına rağmen eğitimden vazgeçmedi. Virginia State Koleji'nde matematik alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 1956 yılında ABD Donanması’na bağlı Dahlgren Araştırma Merkezi’nde çalışmaya başlayan West, özellikle 1970’ler ve 1980’lerde uydu verilerini kullanarak Dünya’nın şeklini son derece hassas biçimde modellemeye odaklandı.

Günlük hayatında hâlâ kâğıt haritaları tercih ediyordu

Bu karmaşık matematiksel çalışmalar, daha sonra Küresel Konumlama Sistemi’nin (GPS) temelini oluşturdu. West, tam 42 yıl boyunca aynı merkezde çalıştı ve 1998’de emekli oldu.

2020’de The Guardian’a verdiği röportajda ise dikkat çekici bir ayrıntı paylaşılmıştı. West, GPS’in temellerini atan isim olmasına rağmen dışarı çıktığında hâlâ kâğıt haritaları tercih ediyordu.

Bugün cebimizde taşıdığımız teknolojinin ardındaki bu sessiz deha, bilime bıraktığı mirasla yolumuzu bulmamızı sağlamaya devam edecek...

Kimin Aklına Geldi Uzaydan Sapık Gibi Takip Etmek: GPS Nedir, Nasıl Çalışır, Açılımı Ne Anlama Geliyor? Kimin Aklına Geldi Uzaydan Sapık Gibi Takip Etmek: GPS Nedir, Nasıl Çalışır, Açılımı Ne Anlama Geliyor?
Çok Gizli Başlasa da Bugün Her Alanda Kullandığımız GPS’nin "Kimin Aklına Gelirdi!" Dedirten Ortaya Çıkış Hikâyesi Çok Gizli Başlasa da Bugün Her Alanda Kullandığımız GPS’nin "Kimin Aklına Gelirdi!" Dedirten Ortaya Çıkış Hikâyesi
