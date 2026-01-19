2026'nın İkinci Yarısında Gerçekleşecek Steam İndirimleri Açıklandı (İşte Tam Liste)

Oyuncular için Steam indirimleri yeni bir oyun almak için en önemli tarihler. Hâl böyle olunca da bütçe planlamaları da buna göre yapılmaya başlandı. Peki 2026'nın ikinci yarısında Steam'de hangi indirimler gerçekleşecek?
Daha önce bu içeriğimizde 2026'nın ilk yarısında gerçekleşecek indirimleri sizlere aktarmıştık. Bugün ise Valve, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek indirimleri açıkladı.
2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek Steam indirimleri
- Mermi Festivali: 8 Haziran – 15 Haziran
- Next Fest: Haziran 2026: 15 Haziran – 22 Haziran
- Steam Yaz İndirimi 2026: 25 Haziran – 9 Temmuz (Mevsimlik İndirim)
- Sosyal İndirim Festivali: 13 Temmuz – 16 Temmuz
- Tren Festivali: 20 Temmuz – 27 Temmuz
- Cyberpunk Festivali: 3 Ağustos – 10 Ağustos
- Pins & Pegs Festivali: 17 Ağustos – 20 Ağustos
- PvE Hayatta Kalma Craft Festivali: 31 Ağustos – 7 Eylül
- Programlama Festivali: 10 Eylül – 14 Eylül
- Parti Temelli RPG Festivali: 14 Eylül – 21 Eylül
- Steam Sonbahar İndirimi 2026: 1 Ekim – 8 Ekim (Mevsimlik İndirim)
- Yemek Festivali: 12 Ekim – 19 Ekim
- Next Fest: Ekim 2026: 19 Ekim – 26 Ekim
- Steam Çığlık Festivali: 26 Ekim – 2 Kasım
- Auto-Battler RPG Festivali: 16 Kasım – 23 Kasım
- Steam Kış İndirimi 2026: 17 Aralık – 4 Ocak 2027 (Mevsimlik İndirim)