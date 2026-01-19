Tümü Webekno
New Balance ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2026'nın İkinci Yarısında Gerçekleşecek Steam İndirimleri Açıklandı (İşte Tam Liste)

Valve, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek Steam indirimlerinin tarihlerini açıkladı. Yılın ikinci yarısı tam üç mevsim indirimini kapsıyor.

2026'nın İkinci Yarısında Gerçekleşecek Steam İndirimleri Açıklandı (İşte Tam Liste)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyuncular için Steam indirimleri yeni bir oyun almak için en önemli tarihler. Hâl böyle olunca da bütçe planlamaları da buna göre yapılmaya başlandı. Peki 2026'nın ikinci yarısında Steam'de hangi indirimler gerçekleşecek?

Daha önce bu içeriğimizde 2026'nın ilk yarısında gerçekleşecek indirimleri sizlere aktarmıştık. Bugün ise Valve, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek indirimleri açıkladı.

2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek Steam indirimleri

2

  • Mermi Festivali: 8 Haziran – 15 Haziran
  • Next Fest: Haziran 2026: 15 Haziran – 22 Haziran
  • Steam Yaz İndirimi 2026: 25 Haziran – 9 Temmuz (Mevsimlik İndirim)
  • Sosyal İndirim Festivali: 13 Temmuz – 16 Temmuz
  • Tren Festivali: 20 Temmuz – 27 Temmuz
  • Cyberpunk Festivali: 3 Ağustos – 10 Ağustos
  • Pins & Pegs Festivali: 17 Ağustos – 20 Ağustos
  • PvE Hayatta Kalma Craft Festivali: 31 Ağustos – 7 Eylül
  • Programlama Festivali: 10 Eylül – 14 Eylül
  • Parti Temelli RPG Festivali: 14 Eylül – 21 Eylül
  • Steam Sonbahar İndirimi 2026: 1 Ekim – 8 Ekim (Mevsimlik İndirim)
  • Yemek Festivali: 12 Ekim – 19 Ekim
  • Next Fest: Ekim 2026: 19 Ekim – 26 Ekim
  • Steam Çığlık Festivali: 26 Ekim – 2 Kasım
  • Auto-Battler RPG Festivali: 16 Kasım – 23 Kasım
  • Steam Kış İndirimi 2026: 17 Aralık – 4 Ocak 2027 (Mevsimlik İndirim)
Ara Tatilde Sıkıntıdan Kurtaracak Mobil Oyunlar (Muhtemelen Çoğunu Bilmiyorsunuz) Ara Tatilde Sıkıntıdan Kurtaracak Mobil Oyunlar (Muhtemelen Çoğunu Bilmiyorsunuz)
Ara Tatilde İyi Bir Bilgisayara İhtiyacınız Olmadan Eğlenebileceğiniz Düşük Sistemli Oyunlar Ara Tatilde İyi Bir Bilgisayara İhtiyacınız Olmadan Eğlenebileceğiniz Düşük Sistemli Oyunlar
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim