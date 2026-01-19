2026'nın İkinci Yarısında Gerçekleşecek Steam İndirimleri Açıklandı (İşte Tam Liste)

Valve, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek Steam indirimlerinin tarihlerini açıkladı. Yılın ikinci yarısı tam üç mevsim indirimini kapsıyor.

Oyuncular için Steam indirimleri yeni bir oyun almak için en önemli tarihler. Hâl böyle olunca da bütçe planlamaları da buna göre yapılmaya başlandı. Peki 2026'nın ikinci yarısında Steam'de hangi indirimler gerçekleşecek?

Daha önce bu içeriğimizde 2026'nın ilk yarısında gerçekleşecek indirimleri sizlere aktarmıştık. Bugün ise Valve, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek indirimleri açıkladı.

2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek Steam indirimleri