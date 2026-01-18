Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Hepimizin merakla beklediği GTA 6 için kanserle mücadele eden bir kişinin erken erişim talebine Rockstar Games'ten yanıt geldi.

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için geri sayıma devam ederken, Rockstar Games’ten milyonların kalbine dokunan anlamlı bir adım geldi. Ubisoft’ta geliştirici olarak çalışan Anthony Armstrong, LinkedIn’de yaptığı duygusal bir paylaşımla ailesinden bir bireyin kanserle mücadele ettiğini ve doktorların kendisine yalnızca 6–12 ay ömür biçtiğini açıkladı.

Anthony Armstrong'un kanserle mücadele eden aile üyesinin en büyük hayalinin ise tutkulu bir GTA hayranı olarak GTA 6’yı oynamak olduğu belirtildi ancak doktorlar tarafından oyunun 19 Kasım 2026’daki çıkış tarihine kadar hayatta olamayacağı düşünülüyordu. Bunun üzerine aile, Rockstar Games’e özel bir rica ileterek hastanın oyunu çıkmadan önce deneyimleyip deneyimleyemeyeceğini sordu.

Rockstar, Armstrong'un aile üyesiyle iletişime geçti

Paylaşımın ardından Rockstar Games cephesinden beklenen yanıt geldi. Armstrong, daha sonra paylaştığı güncellemede Rockstar’tan bir yetkilinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve olumlu haber aldıklarını duyurdu. Detaylar gizlilik sözleşmesi nedeniyle paylaşılamasa da Rockstar’ın GTA 6 için erken erişim sağladığını anlamak zor değil.

Olay sosyal medyada hızla viral olup büyük takdir toplarken, pek çok oyunsever Rockstar Games’in insanî yaklaşımını övgü dolu yorumlarla karşılamış durumda. Her ne olursa olsun oyunların zor zamanlarda dahi insanlara umut ve mutluluk verebildiğini bir kez daha hatırlamış olduk.

Biz de Anthony Armstrong ve ailesine bu zorlu süreçte güç ve sabır diliyoruz.