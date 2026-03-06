GTA+ Abonelerine Müjde: Bedavaya NBA 2K26 Oynayabileceksiniz!

Rockstar'ın GTA+ abonelik sistemine NBA 2K26'nın geleceği açıklandı. Oyun kısa süreliğine konsollardan aboneler için erişilebilir olacak.

Rockstar Games tarafından sunulan GTA+ üyeliği, PlayStation, Xbox ve PC’deki kullanıcıların ulaşabildiği bir ücretli abonelik sistemi olarak karşımıza çıkıyordu. Bu abonelikte her ay oyunculara GTA V’te birçok farklı özel avantajlar sunuluyordu. Aynı zamanda farklı oyunlara da erişim imkânı tanındığını görmüştük.

Şimdi ise GTA+ abonelerini çok sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar’ın çatı şirketi olan Take-Two, aynı zamanda bir diğer büyük oyun geliştiricisi 2K’nın da sahibiydi. Yeni açıklamayla da 2K’nın en sevilen oyunlarından birinin GTA+ abonelerine sunulacağı duyuruldu.

NBA 2K26, sınırlı süreliğine GTA+ abonelerine geliyor

Yapılan resmî açıklamaya göre NBA 2K26, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için önümüzdeki haftadan itibaren sınırlı süreliğine GTA+ abonelerine sunulacak. Aboneler, 10 Mart tarihinden 20 Nisan tarihine kadar NBA 2K26’yı oynayabilecekler. Oyunun yanı sıra 5000 VC, 6 farklı yetenek iyileştirme ve garanti Diamond Player paketi de sunulacak.

Yani eğer bir GTA+ abonesiyseniz 1 aydan biraz daha uzun bir süre boyunca NBA 2K26’yı herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabileceksiniz. GTA+’ın Türkiye fiyatının 199 TL olduğunu belirtelim.