Güneş'in Atmosferi Neden Yüzeyinden Daha Sıcak?

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Güneş'in atmosferinin, yüzeyinden çok daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı. NASA'nın Parker Solar Probe adlı uzay aracı da araştırmacılara bu durumun sebebiyle ilgili yeni detaylar sağlıyor.

Çocukken yaptığımız resimlerde, hepimiz Güneş'i açık sarı bir yuvarlak olarak kağıdın köşesine çizmişizdir. Bilimsel açıdan bakıldığı zaman da bu pek yanlış sayılmaz aslında. Çünkü Güneş, yüzeyinden genellikle sarı ışık yayan sıcak bir gaz topudur.

Güneş'in yüzeyi, ayrıca fotosfer olarak da bilinir. Gördüğümüz bu sarı ışık da yaklaşık 5.500°C olan fotosferin sıcaklığından kaynaklanır.

Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan taç küre ise güneşin dış atmosferidir. Güneş ışınlarının ay tarafından kapatıldığı tutulma sırasında, taç küreyi parlak bir daire olarak gözlemlemek mümkün.

Taç küre, Güneş'in yüzeyinden çok daha sıcaktır

Bilim insanlarının yaklaşık 80 yıl önce yaptığı bir keşifte, taç kürenin aslında Güneş'in yüzeyinden çok daha sıcak olduğu ortaya çıktı. Bu keşfin yapıldığı günden itibaren Güneş ile ilgili yapılan araştırmalar tamamıyla yeni bir yön kazandı.

Taç kürenin sahip olduğu yüksek sıcaklık, Güneş Rüzgarları adı verilen bir plazma dalgasının devamlı olarak evrene yayılmasına yol açıyor. Fakat Güneş'in bu plazma dalgalarının yayılma hızını nasıl etkilediği hala çözülemiyor.

NASA’nın Parker Solar Probe isimli uzay aracı Güneş'i yakından araştırma fırsatı elde etti

2018 yılında, NASA’nın Parker Solar Probe uzay aracı, Güneş ile ilgili soruları yanıtlamak üzere görevinin başına geçti. Uzay aracının yörüngesi, zaman geçtikçe Güneş'e gittikçe daha da yaklaşacak ve 2024 yılında, yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıkta, Güneş'e en yakın konumunu alacak. Dünya’nın Güneş'e uzaklığının yaklaşık 150 milyon kilometre olduğunu göz önüne alırsak, bu oldukça yakın bir mesafe.

Parker Solar Probe uzay aracından gelen ilk veriler, Güneş Rüzgarlarının hızının ve Güneş'in manyetik alanındaki değişimlerin Dünya’dan gözlemlendiğinden çok daha fazla olduğu yönünde.

Uzay aracının elde ettiği verilerden, Güneş'in elektromanyetik alanında ortaya çıkan sayısız küçük dalgalanma olduğu tespit edildi. Bilim insanları yaşanan bu dalgalanmalardan zaten haberdardı. Fakat Güneş'in yakınlarından yapılan ölçümler, bu dalgalanmaların çok daha yoğun olduğu yönünde.

Araştırmacılar bu dalgalanmaların Güneş'in atmosferindeki sıcaklığı ve Güneş Rüzgarlarının hızını artırıyor olabileceğini öne sürüyor.