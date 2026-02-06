Güneş'te Dünya'dan 15 Kat Daha Büyük Leke Ortaya Çıktı

Bilim insanları, Güneş yüzeyinde gözle görülebilen devasa bir Güneş lekesi keşfetti. Bu lekenin boyutu Dünya'dan 15 kat daha büyük.

Dünya’nın da içinde yer aldığı sistemin ana yıldızı olan Güneş, yaklaşık her 11,2 yılda bir döngüsünü tamamlıyor. Bu döngünün sonlarında ise Güneş’in aktivitelerinde ciddi oranda artış olduğu gözlemleniyor. Şimdi ise bilim insanları bununla ilgili Güneş’te ilginç bir durum keşfetti.

Son birkaç haftada Dünya’nın alışılmadık bölgelerinde yoğun güneş patlamalarıyla karşı karşıya kalınmıştı. Bu durumun yakında tekrar yaşanabileceği, öyle ki Güneş yüzeyinde çok büyük bir “Güneş lekesi” ortaya çıktı.

Dünya’dan 15 kat daha büyük

Güneş lekeleri, manyetik alan çizgilerinin yoğunlaşması sonucu Güneş üzerinde oluşan daha soğuk bölgelere verilen isim. Bu lekeler, çeşitli zamanlarda güneş patlamalarına ve koronal kütle püskürmelerine neden olabiliyor. Bilim insanlarını büyülemeyi başaran bu lekeye ise AR4366 ismi veriliyor. Araştırmacılara göre gözlemlenen leke, Dünya’dan 15 kat daha büyük.

30 Ocak 2026’da keşfedilen Güneş lekesinin gün geçtikçe daha da büyük hâle geldiği belirtilmiş. Boyutunun 170 bin km2 civarında olduğu söyleniyor. Ayrıca çok aktif olduğunun da altını çizmişler. Keşfedilmesinden bu yana, 20 adet M ve X sınıfı güneş patlamasını tetiklemiş. Bu, Güneş patlamalarının en güçlü kategorileri.

*AstroFanM31 isimli Reddit kullanıcısının teleskobuyla çektiği AR4366 fotoğrafı.

Dünya’ya doğru olduğu için büyüklüğünden dolayı gündüz ışığında görülebileceği bile söyleniyor. Tabii ki çıplak gözle Güneş’e kesinlikle bakmamalısınız. Özel teleskoplar, gözlükler yoluyla gözlemlemeniz mümkün.