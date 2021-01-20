Amatör fotoğrafçı Sulabh Lamba, gün batımında yer yüzüne yakın bir görüntü sunan Güneş ile optik illüzyonlar oluşturarak birbirinden ilgi çekici fotoğraflar çekiyor.

Futbolcuların belirli pozisyonlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirmeleri gibi fotoğrafçıların da kendilerini belli bir tarza odaklayıp o tarzda uzmanlaşmaları olağandır. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki küçük Golia köyünde yaşamına devam eden 22 yaşındaki amatör fotoğrafçı Sulabh Lamba, fotoğrafçılığı yalnızca hobi olarak yapmasına rağmen gün batımı konusunda kendini epey uzmanlaştırmış durumda.

Fotoğrafçılığa, 2014'te National Geographic’in bir fotoğraf yarışmasını gördükten sonra Instagram hesabı açarak bu hesaptan fotoğraflar paylaşmaya başladığında adım attığını ifade eden Lamba, o zamanlar herhangi bir fotoğraf bilgisine sahip olmadığını, yalnızca bu konuya ilgisi olduğunu belirtiyor.

Fotoğrafçılığa 2 MP’lik bir akıllı telefon kamerası ile başladığını söyleyen Lamba, şimdi ise 70-300 mm lensli bir Nikon D5300 fotoğraf makinesi ve Xiaomi Mi 10T ile Poco X2 akıllı telefonlara sahip olduğunu belirtiyor. Lamba, çekimlerinde kamerasını doğrudan Güneş’e çevirdiğinden ışığa bağlı olarak f/6,3 ile f/10 diyafram açıklığı kullandığını söylüyor.

Yegane yıldızımız Güneş, Lamba’nın ana objesini oluşturuyor. Çekimlerinde kendisine genellikle arkadaşlarının eşlik ettiğini ifade eden genç fotoğrafçı, gerçekleştirdiği optik illüzyonlar sayesinde arkadaşlarını Güneş’i uçurumdan aşağı iterken, bir kuşu Güneş ile beslerken ya da sırtında Güneş’i taşırken fotoğraflıyor. Sulabh Lamba’nın ilginç gün batımı temalı fotoğraflarından daha fazlasını görmek isterseniz buraya tıklayarak Instagram profiline ulaşabilirsiniz.

Sulabh Lamba'nın ters ışıktan faydalanarak çektiği fotoğraflar