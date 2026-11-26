X, güvenlik soruşturmaları ve içerik tartışmalarının gölgesinde 13-17 yaş arası kullanıcılar için ebeveyn kontrollerini devreye aldı.

Instagram ve TikTok gibi rakiplerin uzun süredir sunduğu bir özelliği X'e nihayet getirdi. Süreç, ebeveynle gencin ortak onayıyla başlıyor. Bir ebeveyn en fazla beş genç hesabı yönetebiliyor, bir genç hesap ise yalnızca tek bir ebeveyn hesabına bağlanabiliyor.

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Yapılan her değişiklik gence görünüyor. Denetim, genç 18 yaşına bastığında kendiliğinden sona eriyor.

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Ebeveynler hangi altı ayarı yönetecek

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X'in duyurduğu sistem üç temele dayanıyor. Genç hesaplar varsayılan olarak korumalı modda açılıyor, hassas medya kısıtlanıyor, hedefli reklamlar engelleniyor. Bu korumaların üstüne gelen altı yeni kontrol ise ailelere gündelik denetim imkânı tanıyor:

Geçen haftaki kullanım süresini görme ve günlük süre sınırı koyma

Yeni takipçi isteklerini onaya bağlama ve hesabı gizliye alma

"Sana Özel" akışını yalnızca gencin takip ettiği hesaplarla sınırlama

Belirli kelimeleri filtreleme ve hassas medya içeriğini kapatma

Doğrudan mesaj gönderebilecek kişileri belirleme

Mesaj içeriğini görmeden, birebir yazışılan hesapları görüntüleme

Nasıl yapılıyor?

Ebeveyn kontrollerini açmak tek taraflı bir işlem değil. Süreci ebeveyn ya da vasi başlatıyor, genç onaylayınca tamamlanıyor.

Önce ebeveyn ya da vasi, Ebeveyn Denetimleri bölümünü açıp Başla'ya dokunuyor. Ekranda beliren QR kodu veya bağlantıyı gence iletiyor. Genç, telefonunun kamerasıyla kodu okutabilir ya da oturum açtığı cihazda bağlantıyı açabilir.

Açılan ekranda isteği kimin gönderdiği ve ebeveynin nelere yetkisi olduğu, nelere olmadığı açıkça görünüyor. Genç buradan Hesapları bağla ya da Reddet seçeneğini seçiyor. Onay verdiği anda hesaplar birbirine bağlanıyor. Kurulan bağlantı da gencin etkinliklerinde görünür oluyor.

Gizlilik sınırları nasıl çizildi

X, ebeveyne gözetim yetkisi verirken gencin özel alanına girmiyor. Ebeveynler özel mesajların içeriğini okuyamıyor. Arama ya da izleme geçmişini göremiyor, genç adına paylaşım yapamıyor, hesaba da giremiyor.

Sürecin başlaması için ebeveynle gencin ikisinin de onay vermesi gerekiyor. Her değişiklik kayda geçiyor ve gence gösteriliyor.

Soruşturmalar ne durumda

Bu adım, X'in hukuki ve düzenleyici baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Platform; çocuk güvenliği, müstehcen içerik, yapay zekâ kaynaklı uygunsuz görseller ve moderasyon eleştirileriyle gündemde. İngiltere'de Ofcom, İrlanda'da medya düzenleyicisi, ABD'de ise bazı eyalet başsavcılıkları platformla ve Grok yapay zekâsıyla ilgili çeşitli inceleme ve davalar yürüttü.

X yönetimi, platformun çocuklar için tasarlanmadığını ve 13 yaş üstü kurallarına tabi olduğunu söylüyor. Denetleyiciler ise yaş doğrulamanın ve içerik korumasının yeterliliğini sorgulamayı sürdürüyor. Yeni kontroller bu tartışmaları yatıştırmaya dönük somut bir adım. Ancak güvenliğin kalıcı olup olmayacağı yakından izleniyor.